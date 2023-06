Tissot Sideral: un’estetica audace, colorata e sportiva

Tissot Sideral è l’audace reinterpretazione dell’iconico orologio Sideral S degli anni ’70. Questo orologio accattivante combina magistralmente materiali all’avanguardia con un’estetica vintage vibrante, sportiva e alla moda. La ricca tradizione di Tissot nella creazione di orologi straordinari rivive in Sideral, rendendolo l’accessorio perfetto per chi ama uno stile di vita divertente, all’insegna dell’avventura e infondendo un tocco di fascino retrò al proprio stile.

Tissot Sideral: un viaggio nel tempo, il video

Tissot Sideral è più di un semplice orologio: è un segnatempo emblematico con una ricca storia che risale al 1971. In quanto membro della famiglia Sideral lanciata nel 1969, questo modello è stato il primo orologio al mondo a essere realizzato in fibra di vetro, con un design leggero ma robusto. Un orologio innovativo, acclamato sia dagli appassionati di sport, sia dai più attenti alle ultime tendenze moda.

Nel 1971 debutta Sideral S, caratterizzato dall’iconico cinturino in caucciù giallo e dal suo innovativo sistema di chiusura, elementi distintivi dell’orologio. Introdotto inizialmente su un modello Sideral nel 1969, la popolarità del cinturino portò presto alla sua incorporazione nel modello del ‘71.

Una rivisitazione in chiave moderna per la quale Tissot si è impegnata a preservare la tradizione e lo spirito heritage dell’orologio. L’originale Sideral incarnava l’innovazione, l’avventura e l’entusiasmo per l’ignoto. Per ritrovare queste qualità, Tissot ha scelto il carbonio forgiato per la cassa, un materiale che ricorda la natura leggera, innovativa e resistente della fibra di vetro di 60 anni fa. Unendo materiali all’avanguardia al fascino vintage del Sideral, Tissot ha creato un capolavoro intramontabile ma lungimirante che rende omaggio al suo straordinario passato.

Tissot Sideral è ora disponibile in tre colori sgargianti (giallo, rosso e blu) con il caratteristico cinturino in caucciù traforato e l’innovativo sistema di chiusura del bracciale, un tocco unico che lo distingue dalla fibbia tradizionale. Questo innovativo sistema di chiusura, introdotto inizialmente negli anni ’70, riflette la dedizione di Tissot al design creativo, rendendo Tissot Sideral un vero e proprio argomento di conversazione. Il Brand ha anche ampliato la scelta di accessori, offrendo cinturini verdi, arancioni e neri per coloro che preferiscono un look più sobrio.

Tissot Sideral: caratteristiche

Tissot Sideral presenta una cassa in carbonio forgiato e una lunetta unidirezionale in PVD nero con indicazioni diver e regatta, creando un look unico e accattivante. Il quadrante mostra un’animazione luminescente multicolore e un indicatore del conto alla rovescia da regata con design verde e rosso, richiamando l’estetica retrò degli anni ’70 e contribuendo a ricreare lo stile e lo spirito dell’epoca. Con un’impermeabilità fino a 300 m, Tissot Sideral è un accessorio versatile in grado di adattarsi alle diverse attività ed eventi all’aperto.

Dotato di movimento Powermatic 80 Nivachron e di un nuovo rotore scheletrato Tissot, Tissot Sideral è tanto affidabile quanto visivamente affascinante. Il movimento esemplifica la dedizione di Tissot alla precisione e all’affidabilità, assicurando l’orologio pronto per ogni occasione.

