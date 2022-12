Tommy Hilfiger orologi uomo 2022: la linea Miles Collection

Tommy Hilfiger orologi uomo 2022: una proposta versatile e accattivante dal dna fortemente riconoscibile, che esplora la visione originale a stelle e strisce del brand e la traduce in segnatempo in cui la matrice casual e sportiva incontra l’eleganza contemporanea.

Segno distintivo della collezione è il carattere eclettico dei codici stilistici che, pur mantenendo il loro carattere identitario, accolgono le tendenze dando vita a modelli perfetti per ogni occasione. Il tutto è valorizzato da movimenti giapponesi che, uniti a materiali di qualità, creano la declinazione perfetta nel mondo orologio del lifestyle firmato Tommy Hilfiger.

Sportivo, casual e di classe: questi gli elementi chiave alla base dei segnatempo del brand. Ideale portavoce di questa estetica è Miles Collection, un concentrato di stile, a partire dai colori silver e blu che caratterizzano le sue linee decise, fino al bracciale maglia milano in acciaio.

Ma la cifra del brand passa anche e soprattutto dai gioielli per lui, linee pulite e design minimalista. Il risultato è una collezione che esprime una “way of life” libera e fuori dagli schemi, grazie ad una perfetta combinazione di lavorazioni senza tempo e design contemporaneo in cui l’acciaio inossidabile è protagonista incontrastato.

Ne è un emblematico esempio l’iconica e rivoluzionaria capsule collection che vede come testimonial Anthony Ramos, attore e cantante americano pluripremiato: una rivisitazione dell’iconico heritage di Tommy Hilfiger. Le collane in acciaio e i bracciali realizzati in pelle e acciaio celebrano l’individualità e l’espressione di sé per comunicare a un pubblico giovane e dinamico.

Inoltre, creazioni di carattere come i bracciali della Monogram Collection, il cui forte impatto è dato dal gioco di lavorazioni delle maglie, sono accessori carismatici resi unici dalla presenza del nuovo logo. La collana a maglia fine con la classica piastrina di origine miliare è il perfetto connubio tra heritage e avantgarde.

