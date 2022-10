Tucano Urbano Good Wheels è dedicata a tutti gli irreducibili delle due ruote, è questa la nuova mini capsule realizzata con poliestere riciclato. I nuovi prodotti Tucano Urbano identificati dall’icona Good Wheels significa dunque scegliere un capo realizzato con tessuti derivanti dal riciclo delle bottiglie di plastica e dal riciclo di materiali in nylon (fibre di scarti postindustriali, filati e scarti di tessiture post-consumo, reti da pesca, ecc.).

Non solo, Good Wheels va a identificare anche la scelta di usare packaging ridotti al minimo e ottenuti con materiali riciclati e riciclabili; va inoltre a evidenziare la scelta di effettuare finissaggi tessili e trattamenti Water Resistant ecosostenibili.

Tucano Urbano Good Wheels: la capsule collection eco-friendly

La giacca maschile di taglio medio Orbis ed il parka per lui Monte sono i due nuovi capispalla invernali 100 per cento impermeabili e traspiranti, che Tucano Urbano ha realizzato con poliestere derivato dal riciclo di circa 30 bottiglie di plastica. In tutti e due i capi, certificati moto CE, rimangono invariati i capisaldi delle giacche Tucano Urbano: 10.000 mm di colonna d’acqua per 5000 gr di traspirabilità.

Dunque, massima impermeabilità e massimo comfort per affrontare imperturbabili qualsiasi intemperia. Non viene meno neppure la versatilità: se si stacca l’interno termico, sono perfetti anche nelle mezze stagioni. Troviamo invece un altro elemento d’innovazione sul

fronte della sicurezza. In perfetto equilibrio tra protezione e stile, le due nuove giacche Good Wheels sono armate su spalle e gomiti di protezioni CPS Aerosoft, talmente leggere e ventilate che non si sentono e non si vedono. E per la massima sicurezza è possibile aggiungere la protezione schiena.

Completa la linea moto e scooter Good Wheels il guanto Globis ottenuto con poliestere derivato dal riciclo di almeno una bottiglia di plastica. Da abbinare assolutamente alla giacca Orbis.

Per gli amanti delle due ruote a pedali, invece, torna la magia del nuovo Magic Parka 2IN1 ora realizzato nel nome della sostenibilità ambientale e della sicurezza. Pur mantenendo salda la sua caratteristica distintiva, vale a dire quella super versatilità che ne fa un capo magico, in grado di trasformarsi in un baleno da inappuntabile parka di stile urbano in mantella-coprigambe antipioggia da bicicletta, Magic Parka 2IN1 è realizzato in poliestere derivante dal riciclo delle bottiglie di plastica.

Non bastasse: Tucano Urbano ha messo al servizio della linea bici tutta la pluriennale esperienza e conoscenza collaudata sulle due ruote a motore per battezzare la prima giacca certificata bici CE: Magic Parka 2IN1 è stato infatti sottoposto da un Ente Certificatore esterno a tutti i test necessari alla Certificazione CE. E, di fatto, può essere considerato un dispositivo di protezione individuale (DPI). E, per quanto non obbligatorie ai fini del riconoscimento come DPI, ha anche le tasche per le protezioni su gomiti, spalle e schiena.

