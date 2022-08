Undercover x Eastpak: la nuova colorata ed audace linea di zaini

Undercover x Eastpak: Jun Takahashi ci è riuscito di nuovo! Questa volta mettendo in rotta di collisione diretta Undercover, il suo marchio che fonde streetwear e alta moda, con il leggendario brand di borse americano Eastpak. Come c’è da aspettarsi, una tale unione fa faville!

Il risultato è una collezione colorata e audace di accessori, che si colloca sulla sottile linea tra utility militare e subcultura urbana, cogliendo lo spirito, l’eredità e la mentalità unici di entrambi i brand. La collezione Undercover x Eastpak viene presentata a breve distanza da altre collaborazioni di alto profilo con la casa di design giapponese. Comprende tre modelli altamente funzionali, realizzati da materiali riciclati in vivide tinte unite decorate dalle parole “Chaos/Balance”.

Undercover x Eastpak: UC Padded Doubl’r

Undercover non significa necessariamente passare inosservati! Queste riedizioni del funzionale Padded Doubl’r, infatti, si distinguono come non mai. Una scelta di tre tinte unite – UC Black, UC Red e UC Green – e di una texturizzata, UC Black Denim. Completamente equipaggiati con tasca laptop imbottita, tasche interne ed esterne con chiusura a zip e altri dettagli smart. Co-brandizzati con i loghi Eastpak e Undercover.

UC Crossbody

Adattati all’ambiente circostante o sfidalo, la scelta è tua. Con il versatile Undercover Crossbody, convertibile in marsupio, i tuoi essentials saranno sempre con te, qualsiasi strada tu prenda. Disponibile in quattro brillanti tinte unite: UC Black, UC Beige, UC Khaki e UC Yellow. Provvisto di uno scompartimento principale con chiusura a zip, taschino interno, tracolla/cintura removibile e logo co-branded.

UC Stand+

I confini si riducono a zero con la giusta attrezzatura da viaggio. Con volume, tasca frontale e funzionalità aggiuntive, questa versione aggiornata del borsone Stand+ può raggiungere qualsiasi luogo. Disponibile nelle monocromie coordinate UC Navy e UC Red. Realizzato con fodera e cinghie riciclate, questo compagno da viaggio versatile è fornito di custodia per pc imbottita, tracolla removibile e logo co-brandizzato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.