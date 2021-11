Montature estremamente leggere sono rivisitate con forme contemporanee rifinite da dettagli iconici.

Zegna occhiali da sole primavera estate 2022: rispecchiando la realtà del nostro tempo, Ermenegildo Zegna esplora, sotto una nuova lente, attitudini e priorità in continua evoluzione. Inaugurando una nuova era di stile e identità, reinventiamo il guardaroba moderno, completandolo con occhiali dal design sfaccettato che coniugano, con disinvoltura, versatilità e comfort.

Realizzata in collaborazione con Marcolin, la nuova collezione eyewear vanta i più pregiati materiali e la più sapiente artigianalità italiana. Per questa stagione, montature estremamente leggere sono rivisitate con forme contemporanee rifinite da dettagli iconici, quali profili rimless e lenti incise al laser. Mentre intorno a noi prende forma un nuovo mondo, questa versatile gamma di occhiali si adatta perfettamente al pensiero e al lifestyle dinamico dell’uomo moderno.

Zegna occhiali da sole primavera estate 2022: la collezione

Il design ricercato della montatura semi-rimless in iniettato è arricchito dagli iconici pin in metallo sulle lenti, siglati dal logo Noorda inciso al laser. Anche i distintivi inserti in metallo sulle aste presentano il logo Noorda. Montatura progettata per la sfilata autunno inverno 2021 disponibile in due varianti colore: nero con lenti arancio e nero con lenti trasparenti.

Mascherina dalla moderna shape pilot dallo spessore di 4 mm sviluppata esclusivamente per la collezione Zegna Eyewear. Le bordature in pelle sono inserite nel frontale solo al termine della lavorazione di fresatura, che garantisce una superficie perfettamente piatta e senza soluzione di continuità. La montatura presenta un ponte a chiave e sottili aste in metallo con il pattern chevron. Il logo Ermenegildo Zegna è laserato sulle aste, mentre il nuovo logo Noorda firma i terminali inacetato. La personalizzazione all’interno delle aste identifica il modello come “Leggerissimo”.

Ricercato modello protagonista della campagna pubblicitaria definito da una silhouette pantos geometrica che sprigiona un design sofisticato e uno stile intramontabile. Una montatura in metallo estremamente confortevole caratterizzata da un inserto in Vicuña, elegante decorazione che impreziosisce i bordi. Il logo Ermenegildo Zegna adorna le aste, mentre il nuovo logo Noorda sigla i terminali delle aste in metallo e i nuovi naselli personalizzati.

Audace navigator dal taglio ampio arricchito da un doppio ponte. Una montatura in metallo estremamente confortevole caratterizzata da un inserto in Vicuña, elegante decorazione che impreziosisce i bordi. Il logo Ermenegildo Zegna adorna le aste, mentre il nuovo logo Noorda sigla i terminali delle aste e i nuovi naselli personalizzati.

Leggera montatura slim in acetato dall’elegante design geometrico. Il logo Ermenegildo Zegna è laserato sulle aste, mentre il nuovo logo Noorda è laserato sugli inserti in metallo del frontale. La personalizzazione all’interno delle aste identifica il modello come “Leggerissimo”.

Classica shape rettangolare dai sottili profili in acetato. Una montatura estremamente confortevole impreziosita da un inserto in Vicuña sui terminali.

Nuovo logo Noorda sugli inserti in metallo che personalizzano le aste in acetato.

