Zenith Chronomaster Original Triple Calendar rappresenta un punto di riferimento nel mondo dell’orologeria di lusso, combinando precisione, eleganza e innovazione. Questo orologio, che segna il ritorno di una delle versioni più emblematiche del movimento El Primero, offre una perfetta fusione tra funzionalità avanzate e un design ispirato al patrimonio storico del marchio.

Zenith celebra il ritorno del suo attesissimo Chronomaster Original Triple Calendar. Questo orologio, emblema del movimento El Primero da oltre mezzo secolo, è riconoscibile per la sua eleganza e raffinatezza. La nuova versione unisce le prestazioni all’avanguardia del celebre calibro cronografico ad alta frequenza El Primero alle complicazioni del calendario completo e delle fasi lunari, il tutto incastonato in un design inconfondibilmente Chronomaster che trae ispirazione dalla ricca storia del marchio.

Lo sviluppo del Chronomaster Original Triple Calendar rappresenta un viaggio che dura da 55 anni. El Primero, lanciato nel 1969, fu inizialmente progettato per integrare le funzioni di calendario completo e fasi lunari, testimoniando il livello di innovazione già presente all’epoca. Nonostante il successo della versione cronografo, fu solo negli anni ’70 che il movimento El Primero con calendario completo venne lanciato con un design più moderno.

Zenith Chronomaster Original Triple Calendar: caratteristiche

La linea Chronomaster Original Triple Calendar di Zenith è forse la più versatile e funzionale della collezione. Nonostante mantenga la chiarezza e leggibilità del modello standard, il nuovo cronografo con precisione al 1/10 di secondo presenta un calendario completo integrato in modo intuitivo, senza sovraccaricare il quadrante. Le informazioni di giorno, mese, data e fase lunare sono disposte in modo ordinato, garantendo una lettura fluida e immediata. I giorni della settimana e i mesi si trovano in finestrelle simmetriche al di sopra dei contatori cronografici, mentre il datario occupa la tradizionale posizione El Primero a ore 04:30. L’indicatore delle fasi lunari trova posto a ore 6 insieme al contatore cronografico dei 60 minuti.

La cassa compatta da 38 mm in acciaio è ispirata al modello A386 del 1969 e ne riproduce fedelmente le proporzioni. L’orologio è disponibile con diverse varianti di quadrante, tra cui un quadrante “panda” sportivo, un elegante quadrante grigio ardesia, e una versione esclusiva per le boutique con quadrante in tonalità verde oliva. Ogni variante sottolinea la raffinatezza e l’identità unica di Zenith.

Nelle prime due versioni risalta la tonalità oro rosa di lancette e indici a bastone applicati, che crea un caldo contrasto in grado di evidenziare la luna in oro rosa lucido posizionata su un disco metallico blu effetto “Soleil” con stelle a cinque punte. La variante Boutique Edition è declinata in una tonalità verde oliva effetto “Soleil” con lancette e indici applicati dorati. In ogni versione, il disco del calendario è abbinato al colore del quadrante.

Il movimento El Primero 3610, al cuore del Chronomaster Original Triple Calendar, opera a una frequenza di 5 Hz per garantire una funzione cronografica con precisione al 1/10 di secondo. Nonostante l’aggiunta del calendario completo, il movimento mantiene una riserva di carica di circa 60 ore. Il fondello in vetro zaffiro permette di ammirare la modernità e l’eleganza del movimento.

Il Chronomaster Original Triple Calendar è disponibile con un bracciale in acciaio o un cinturino in pelle di vitello. Le versioni con quadrante bianco argentato e grigio ardesia sono disponibili presso le boutique e i rivenditori Zenith, mentre la versione Boutique Edition è acquistabile esclusivamente online e nelle boutique Zenith.

