MotoGP, Dall’Igna: “Ducati non potrà commettere errori, gli altri sì”

Gigi Dall’Igna (Ducati) è favorevole alle concessioni che avranno le dirette concorrenti Honda e Yamaha. Contrario a quelle di Aprilia e KTM.

Il nuovo sistema della concessioni che riguarda le Case che partecipano al Campionato del Mondo MotoGP 2024 sta creando non poche discussioni, da bar più che altro. Il General Manager di Ducati, Gigi Dall’Igna, intervistato da Motorsport fa chiarezza a riguardo e specifica che: “Non siamo contrari. Siamo sempre stati favorevoli a un sostegno nei loro confronti”

Dall’Igna fa riferimento ai rivali Honda e Yamaha che hanno faticato a trovare dei buoni risultati nel corso del 2023. L’ingegnere della Casa bolognese ha poi aggiunto:

“Dal mio punto di vista, se una Casa ha dei problemi, è corretto darle una mano per aiutarla a crescere e a raggiungere quelli che stanno vincendo. Tuttavia sono totalmente contrario a concedere le concessioni ad Aprilia e KTM. Aprilia ha vinto due gare, KTM nell’ultima parte della stagione è quasi sempre salita sul podio. Non capisco perché dobbiamo dare loro delle agevolazioni. Abbiamo accettato le concessioni dal momento che era più importante aiutare Yamaha e Honda rispetto alla nostra insoddisfazione per i vantaggi che ottengono Aprilia e KTM di ‘rimbalzo’. Se Honda decidesse di abbandonare il Campionato del Mondo MotoGP, sarebbe un problema per tutti. Per aiutare Yamaha e Honda abbiamo dovuto accettare le concessioni agli altri. Tanto più le Case saranno competitive, tanto migliore sarà la MotoGP.”