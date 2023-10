Arrestati dopo inseguimento con la Polizia con 29 bici rubate per 49.000 euro

Due romeni di età 23 e 30 anni, sono stati posti in stato di fermo per il reato di ricettazione dalla Polizia di Gorizia. Inoltre, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale in seguito a un inseguimento stradale nelle vicinanze del confine sloveno.

I due si trovavano a bordo di due veicoli differenti: un furgone e una berlina, entrambi con targa francese, viaggiavano sull’autostrada A34 a breve distanza l’uno dall’altro. Quando una pattuglia della Polstrada ha richiesto al conducente del furgone di fermarsi per un controllo, questi ha invece accelerato improvvisamente, segnalando con i fari abbaglianti il complice a bordo della berlina.

Ciò ha dato inizio a un pericoloso inseguimento lungo la strada, con il conducente del furgone che ha effettuato manovre pericolose nel tentativo di fuggire. Tuttavia, i poliziotti sono riusciti a bloccare entrambi i veicoli e i loro conducenti.

All’interno del furgone sono state scoperte 29 biciclette, alcune delle quali elettriche, e diverse attrezzature sportive, il cui valore complessivo è stato stimato intorno ai 40.000 euro. La maggior parte di queste biciclette e attrezzature risultava essere il risultato di un furto perpetrato il giorno precedente ai danni di una ditta francese con sede a Saint Bonnet.

