La bici elettrica PVY Z20 Plus, disponibile nelle versioni 500 e 1000, è la scelta ideale per chi cerca un mezzo di trasporto ecologico senza compromessi in termini di potenza e funzionalità. Questa e-bike robusta e versatile si adatta a tutti i terreni, dalle strade cittadine ai sentieri di montagna e alle spiagge. Per gli appassionati di fuoristrada, affrontare pendii ripidi con pendenze superiori ai 35 gradi diventa un gioco da ragazzi.

Caratteristiche Tecniche della PVY Z20 Plus 500 e 1000

La PVY Z20 Plus è dotata di un motore brushless ad alta efficienza da 250 W, che raggiunge una velocità legale di 25 km/h e una velocità di passeggio di 6 km/h. Il modello Plus 500 offre una coppia di 60 Nm, mentre la versione Plus 1000 arriva fino a 100 Nm, rendendo la bici estremamente reattiva. La potente batteria rimovibile al litio da 48V garantisce un’autonomia fino a 100 Km per il modello Plus 500 (batteria 14,5Ah) e fino a 120 km per il modello Plus 1000 (batteria 16,5 Ah).

La bici è dotata di cambio Shimano a 7 velocità e di un telaio in alluminio progettato per garantire robustezza, leggerezza e resistenza. Può essere ripiegata in soli 8 secondi con un design a 3 stadi, facilitando il trasporto e rendendola ideale per i pendolari o per piacevoli passeggiate.

I pneumatici di qualità motociclistica, la forcella ammortizzata anteriore bloccabile e il monoammortizzatore posteriore assicurano una guida sicura e confortevole su qualsiasi terreno. La bici è dotata di un display LCD waterproof IPX5 a colori per monitorare velocità, livello della batteria e distanza percorsa.

I cerchi da 20” x 4.0” e i freni a disco meccanici da 160 mm nella versione Plus 500, ed idraulici nella versione Plus 1000, garantiscono un arresto sicuro e affidabile anche in condizioni avverse. La bici è inoltre dotata di luci posteriori e di un blocco antifurto per la batteria.

Listino prezzi PVY Z20 Plus 500 e 1000

La bici elettrica PVY Z20 Plus è disponibile sul sito ufficiale di PVY in quattro diverse colorazioni: kaki, grigio, verde e arancione, per entrambi i modelli, 500 e 1000. Il prezzo originale è di € 1.099 per la versione da 500 Watt e € 1.299 per la versione da 1.000 Watt.

La PVY Z20 Plus si dimostra molto interessante sotto tutti i punti di vista, adatta sia per percorsi urbani che off-road e rappresenta un’ottima opzione per chi cerca un mezzo di trasporto ecologico che non comprometta la potenza e la funzionalità.

Qui la promo speciale riservata ai lettori di Quotidiano Motori inserendo il codice QU100 avrete 100 euro di sconto sull’acquisto della bici.

