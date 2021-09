Il brand olandese di biciclette lancia la nuova rivoluzionaria bici elettrica per la città a meno di 50€ al mese.

La nuova Swapfiets e-bike Power 1 è la nuova rivoluzionaria bici elettrica per la città a meno di 50€ al mese. Swapfiets, primo servizio di noleggio a lungo termine di biciclette, ha presentato la Power 1, un modello capace di dare un nuovo impulso all’uso della bici elettrica in Europa.

La necessità e la domanda di e-bike non sono mai state così grandi, ma per molti i costi e le preoccupazioni per la manutenzione sono proibitivi. La Power 1 cambia tutto questo. Disponibile a un prezzo di lancio ultra competitivo di 49,90€ al mese, comprensivo di assistenza e assicurazione, la Power 1 è la prima bici elettrica entry-level di alta qualità, pensata appositamente per la città e alla portata di tutti.

Il design della bici ha richiesto anni di lavoro. Dalla sua nascita nel 2014, Swapfiets ha registrato oltre 250.000 membri in Europa che hanno aderito al suo esclusivo servizio di abbonamento mensile, raccogliendo negli anni un’immensa quantità di informazioni e competenze: ogni riparazione viene registrata e analizzata, tutti i feedback recepiti.

Tutto questo know how vitale è confluito nella Power 1 e il risultato è una nuova e-bike snella e raffinata adatta alle particolari esigenze della vita urbana.

Swapfiets e-bike Power 1: caratteristiche

Come suggerito dal nome, la nuova Swapfiets e-bike Power 1 è un modello single speed, mono marcia, che la rende facile da usare e da mantenere. È alimentata da un sistema per e-bike Shimano E5000 che offre tre livelli di assistenza elettrica e una velocità massima di 25 km/h. La batteria è rimovibile e, quando completamente carica, garantisce un’autonomia massima fino a 80 km, perfetta per un’intera giornata di lavoro e di svago in città.

La Power 1 ha un elegante telaio ribassato in alluminio, è disponibile in più colori e pesa solo 26 kg. Come tutti i prodotti Swapfiets è costruita per durare a lungo ma, in caso di problemi tecnici, il servizio di riparazione è garantito entro 48 ore.

La scelta dei componenti utilizzati è in linea con l’impegno di Swapfiets per un modello di business circolare. Entro il 2025, ogni bicicletta sarà circolare al 100% e tutte le singole parti potranno essere riutilizzate, ricostruite o riciclate.

La Power 1, dall’iconica ruota anteriore blu Swapfiets, è ora disponibile ad Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Anversa, Gent, Mechelen e Copenaghen. A Milano sarà lanciata a inizio ottobre, mentre nelle altre città europee arriverà entro metà novembre.

