Lexus LY680: l’innovativo yacht di lusso

LY680 rappresenta l’apice dell’innovazione e del lusso nella gamma di yacht Lexus per un’esperienza senza paragoni in termini di stile, comfort e prestazioni.

Lexus porta il concetto di lusso e lifestyle in alto mare con il nuovo LY680, la più recente evoluzione del suo yacht. Seguendo l’impronta dell’ammiraglia LY650, il LY680 si distingue per miglioramenti significativi che promettono di elevare ulteriormente l’esperienza di navigazione.

Il LY680 è il simbolo dell’eccellenza in termini di design e comfort. Con l’obiettivo di far sentire gli ospiti come se fossero a casa, anche in mezzo al mare, Lexus ha curato ogni dettaglio degli interni per offrire spazi abitativi confortevoli e accoglienti. L’estetica esterna segue la filosofia di design Lexus di L-finesse, con una silhouette che cattura lo sguardo e interni curati minuziosamente per massimizzare il comfort a bordo.

Lexus si impegna a offrire un eccellente comfort di navigazione e una notevole silenziosità e questo obiettivo è stato realizzato in stretta collaborazione con il Gruppo Horizon, rinomato per le sue avanzate capacità tecnologiche e l’esperienza nella costruzione di superyacht.

Rispondendo al desiderio di offrire maggior spazio per il divertimento e il relax, il LY680 ha un flybridge ampliato di 1.400 mm, equipaggiato con un divano lounge e un barbecue, perfetto per intrattenere gli ospiti con la brezza marina. Inoltre, l’estensione di 700 mm della zona nuoto arricchisce le possibilità di divertimento in acqua, consentendo l’utilizzo di moto d’acqua e altre attività marine.

Fonte Lexus

Copyright Image: Sinergon LTD