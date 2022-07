La bici elettrica Brompton si piega e si trasporta come un trolley

Brompton Electric P Line Urban è una bicicletta elettrica pieghevole di alta qualità che una volta piegata può essere trainata o spinta come un trolley da viaggio. Pesa solo 15,6 kg con la batteria a bordo o 12,7 kg senza, grazie all’utilizzo di materiali come il titanio.

La Brompton Electric P Line Urban è dotata di un motore compatto da 250 W sul mozzo anteriore che offre pedalata assistita su tre livelli di potenza fino a 25 km/h, in linea con le normative locali inglesi. La bici elettrica si avvale di un sensore di coppia nel movimento centrale per una guida più reattiva. Secondo il produttore inglese, si tratta della prima Brompton Electric a essere dotata del nuovissimo sistema di cambio superleggero a 4 velocità, per una maggiore flessibilità su strada.

La batteria rimovibile da 330 Wh ha un’autonomia tra i 30 ed i 70 km con quattro ore di carica, o due ore se si utilizza il caricatore Brompton SuperFast.

Si piega in meno di 20 secondi

Brompton Electric P Line Urban può essere ripiegata in 20 secondi fino ad occupare una dimensione di 645 x 565 x 270 mm. La parte migliore sembra proprio essere la possibilità di usarla come un trolley da viaggio grazie alla configurazione integrata delle ruote Advanced Roller Wheels, utilizzando la sella sul reggisella a doppio bloccaggio per sterzare. C’è anche la possibilità di utilizzare il Roller Rack da 341 g per fare in modo che la bicicletta piegata sembri una valigia superleggera.

Completano le specifiche principali l’illuminazione LED Busch & Muller AVY integrata davanti e dietro, i pneumatici Continental Contact Urban e i nuovi parafanghi a profilo curvo.

La Brompton Electric P Line Urban è disponibile con finitura 3D-metallica grigia o nera, con verniciatura a polvere applicata con polveri ecologiche ed energia rinnovabile al 100%, ed è disponibile da subito ad un prezzo di 2.744 euro sul sito ufficiale.

Scheda tecnica Brompton Electric P Line Urban