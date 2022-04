Thok MIG e TK01 Ltd Yellow Edition: le e-MTB dei desideri

Thok E-Bikes present le due versioni più esclusive delle sue serie MIG e TK01.

Thok MIG e TK01 Ltd Yellow Edition: 50 pezzi in edizione limitata con l’allestimento più esclusivo mai realizzato dalla casa italiana con sospensioni Öhlins, freni Braking, motore Shimano EP8, accessoristica premium, setting personalizzato e personal shopper Thok.

Gli allestimenti, nominati “Yellow Edition”, saranno proposti in 20 esemplari numerati per il modello MIG Ltd (all mountain) ed in 30 per la TK01 Ltd (la versione enduro).

Thok MIG e TK01 Ltd Yellow Edition: caratteristiche

Le due e-mtb rappresentano l’interpretazione di Thok della bici dei sogni: la casa di Alba ha recentemente messo in commercio un “frame kit” che permette di allestire una mtb elettrica secondo gusti e necessità personali. La via della personalizzazione esclusiva, da lungo tempo intrapresa da questo brand tocca ora, con le Yellow Edition, il suo punto più alto.

Le nuove edizioni limitate hanno livrea gialla firmata Aldo Drudi, celebrativa del legame con Öhlins, e sono caratterizzate da un’accessoristica premium tra le più innovative attualmente sul mercato: trasmissioni Shimano XT (TK01) o Sram X01 elettronica (MIG); drive unit Shimano EP8; manubrio Renthal in carbonio; freni Braking personalizzati Thok; ruote Mavic; cover motore anch’essa in carbonio.

Le Yellow Edition sono assemblate una ad una dai meccanici di Thok in Italia. La consulenza fornita all’acquirente garantisce una buying experience su misura: un personal shopper Thok contatta il cliente interessato e provvede a fornire tutta l’assistenza e i consigli necessari per l’acquisto della sua MIG o TK01 Ltd Yellow Edition. A questo si aggiungono servizi super-custom come la taratura mirata delle sospensioni, consigli sulla pressione delle gomme, personalizzazione del telaio con il nome del proprietario, settaggio di due profili del motore (long e fast ride) in base allo stile di guida e tanto altro.

Insieme alla bicicletta viene consegnata una “Limited Box” ricchissima: GPS Garmin edge, bike carpet, Thokcare (che estende la garanzia sui componenti Thok a 4 anni), Thok Libellum con la certificazione di unicità della propria e-mtb e molti altri componenti, accessori e gadget esclusivi.

L’acquirente riceve inoltre una maglia negli stessi colori della bici, anch’essa in tiratura limitata, firmata da Aldo Drudi, il designer dei celebri caschi di Valentino Rossi.

Thok MIG e TK01 Ltd Yellow Edition: prezzi

Le MIG e le TK01 Ltd sono acquistabili solo on-line con opzione di consegna a casa o presso il Thok point più comodo. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Le Ltd Yellow Edition sono proposte al prezzo di:

MIG Ltd Yellow Edition: 8.690 €

TK01 Ltd Yellow Edition: 8.490 €

