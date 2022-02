e-MTB da trail divertente in discesa e agile e scattante in salita.

Canyon ha presentato la gamma 2022 della Neuron ON, una mountain bike elettrica da trail, agile e maneggevole, perfetta per le avventure off-road. Tuttavia, con la Neuron:ON è possibile affrontare con più grinta le salite tecniche, macinare più chilometri e raggiungere mete inaspettate.

La Canyon Neuron ON è la scelta ideale per i bikers con esperienza in MTB e per i neofiti. Grazie al potente motore Shimano EP8 e alla lunga durata della batteria, potrete esplorare i sentieri più remoti ed avventurosi.

La Neuron:ON si aggiunge alla gamma e-mountain bike di Canyon, ereditando caratteristiche e design dalla pluri-premiata Spectral:ON. Grazie alle ruote da 29″, ad una forcella da 120/130mm e ad un escursione posteriore da 130mm e la mountain bike perfetta per qualsiasi trail, dalle salite brevi e strette alle discese più tecniche.

Tutti i modelli che compongono la gamma hanno alcune caratteristiche in comune: telaio in alluminio, motore Shimano EP8 che pesa 2,6 km ed ha una coppia di 85 Nm. Inoltre, la batteria ha una capacità da 630 Wh (da 504 Wh sulle MTB taglie XS e S). Le novità della gamma, oltre ai nuovi colori, riguardano: nuovo cockpit FSA Comet, manubrio da 740-780 mm e attacco da 50 mm, sella Fizik Alpaca e reggisella telescopico Iridium Dropper SP0050. Infine entra in gamma la nuova entry level Neuron:ON 6.0.

Canyon Neuron ON: Colori e Prezzi

La gamma Canyon Neuron:ON è composta da quattro modelli: la top di gamma (Neuron:ON 9.0) ha il cambio wireless SRAM Eagle GX AXS e le altre tre con trasmissioni Shimano. Solo la Neuron:ON 6.0 ha un cambio a 10 velocità. Canyon vende solo online, quindi al prezzo di listino va aggiunto il costo di spedizione e imballaggio.

• Canyon Neuron:ON 9.0: da 5.499,00 €

• Canyon Neuron:ON 8.0: da 4.699,00 €

• Canyon Neuron:ON 7.0: da 4.299,00 €

• Canyon Neuron:ON 6.0: da 3.799,00 €

