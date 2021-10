La prima bicicletta d'artista in edizione limitata e numerata.

Cinelli Nemo Gravel Alessandro Mendini: l’azienda di punta nel settore del ciclismo, presenta per la prima volta una bicicletta d’artista in edizione limitata e numerata venduta esclusivamente online. Realizzata in soli 30 esemplari, nasce da un progetto pensato durante gli anni di frequentazione tra Alessandro Mendini e Antonio Colombo, mai venuto alla luce fino ad oggi.

Grazie all’intervento delle figlie di Mendini Fulvia ed Elisa che hanno ereditato l’archivio del padre e recuperato i suoi disegni, nasce oggi Cinelli Nemo Gravel Alessando Mendini, un modello che fa del segno grafico un potente ed evocativo linguaggio visivo. La bicicletta mantiene le caratteristiche di piccola serialità artigianale di Nemo Gravel unendole agli stilemi artistici tipici del designer, qui con “Stilema Tre”, in cui segni semplici e complessi si intrecciano tra loro, sviluppando all’infinito alfabeti visivi, segni, colori e immagini.

Negli anni 80 sono iniziate le prime collaborazioni tra Cinelli e Mendini, avvicinato all’azienda attraverso il collettivo Alchimia di cui Mendini era esponente. Erano gli anni in cui Antonio Colombo, divenuto proprietario dell’azienda, ne stava disegnando il nuovo corso, in una direzione orientata verso l’unione tra sport, arte, design e lifestyle per comunicare la perfezione delle biciclette Cinelli ad un pubblico più ampio.

A partire da Alchimia, Mendini ha collaborato con Cinelli alla decorazione del telaio di una bicicletta, ad una bicicletta resa scultura attraverso il prolungamento dei tubi, ed al ritocco di una fotografia ritraente un atleta in corsa: tutte collaborazioni astratte e svincolate dalle problematiche tecniche e agonistiche del ciclismo, in cui gli elementi delle biciclette rappresentavano un puro supporto espressivo.

È dagli anni 80 quindi che la visione di Colombo per Cinelli improntata all’unione tra innovazione e creatività, cultura e gioco, ha creato un terreno fertile per progetti in collaborazione con Alchimia, quali un Supercorsa d’artista di Alessandro Guerriero, il Rampichino di Alessandro Mendini, i nastri manubrio e l’abbigliamento ciclistico di Carla Ceccariglia, e altre collaborazioni con importanti artisti e designer di fama mondiale, da cui sono nati il logo Cinelli disegnato da Italo Lupi, la bicicletta Laser di Keith Haring, i punti vendita monomarca Gran Ciclismo disegnati da Franco Raggi, il mondo Bootleg di Aldo Rock Calandro e Alessandro Pessoli, la bellissima avventura con RVCA e Barry McGee fino ai componenti e accessori di Mike Giant e alle attuali collaborazioni d’artista per il merchandise di Cinelli Art Program.

Cinelli si è costruita nel tempo una ricca storia di incontri e collaborazioni tra il mondo dell’arte e del design e quello della bicicletta, da cui ha preso vita il Cinelli Art Program: un continuo di questa tradizione di unione di due mondi apparentemente distanti attraverso collaborazioni con prodotti in edizione limitata, dall’abbigliamento tecnico e non, a componenti per biciclette, fino ad oggi con la Nemo Gravel Alessandro Mendini, un modello la cui unicità è insita nel progetto.

Cinelli Nemo Gravel Alessandro Mendini: specifiche tecniche

Serie Tubi: Columbus Spirit HSS

Gruppo: Campagnolo Ekar (13ss, 40T/ 9-42T)

Coperture: Cinturato Gravel H 700 X 35C

Ruote: Fulcrum Rapid Red 500

Sella: San Marco Shortfit

Forcella: Columbus Futura Gravel

Cinelli Nemo Gravel Alessandro Mendini: Limited Edition Kit

Stilema Tre Stampa numerata e firmata

Certificato di autenticità

VeloSock Stilema Tre

Cinelli Cap, Art Program – Alessandro Mendini, Stilema Tre

Brillino – panno per lucidare

Booklet Cinelli Nemo Gravel Alessandro Mendini

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.