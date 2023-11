Cityscoot, società di servizio di condivisione di scooter elettrici, ha recentemente annunciato la cessazione delle sue operazioni in Italia, prevista per il prossimo mese di dicembre. La decisione segue la chiusura delle attività a Roma e riguarda ora le ultime due roccaforti dell’azienda in Italia: Milano e Torino.

La notizia, diramata agli utenti e alle autorità, rappresenta un punto di svolta per i cittadini delle due metropoli, che avevano aderito con entusiasmo all’idea di una mobilità verde proposta da Cityscoot. Fino al 30 novembre, sarà ancora possibile utilizzare i crediti residui per noleggiare gli scooter, dopodiché il servizio terminerà ufficialmente. Cityscoot attribuisce la sua uscita dal mercato italiano a gravi problemi finanziari, soprattutto presso la sede centrale a Parigi, che hanno reso impraticabile il mantenimento delle operazioni italiane nonostante l’apprezzamento del servizio.

I distintivi scooter elettrici bianchi e blu di Cityscoot, che avevano incarnato un nuovo approccio alla mobilità urbana, scompariranno quindi dalle strade di Milano e Torino dal 30 novembre. La cessazione del servizio ha provocato reazioni diverse tra gli utilizzatori, molti dei quali lo consideravano un elemento fondamentale del loro stile di vita urbano.

Nonostante l’azienda esprima la speranza di una pausa temporanea, al momento non sono previsti piani concreti per un ritorno in Italia. Cityscoot continuerà comunque la sua attività a Parigi, ma la fine delle operazioni italiane di Cityscoot solleva interrogativi sulla profittabilità dei modelli di business della sharing economy nel settore dei trasporti urbani, stimolando una riflessione sulla necessità di maggior supporto per le iniziative di mobilità sostenibile.

