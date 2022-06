In due sulla tangenziale con il monopattino: solo 100 euro di multa

Circolare in tangenziale in due su un monopattino elettrico comporta una multa di soli 100 euro. E’ quanto apprendiamo dalla vicenda di una coppia beccata dalla Polizia Stradale nel raccordo tra la tangenziale del porto di Pescara e l’autostrada.

Alla guida una donna che si è giustificata dicendo di aver seguito le indicazioni del navigatore, evidentemente senza aver avuto l’accortezza di accendere prima il cervello. Anche perchè non ci vuole un genio per capire che quel tratto di strada non è adatto alla circolazione dei monopattini elettrici, se non altro per l’evitente differenza di velocità tra i mezzi.

Morale della favola, dopo aver messo in sicurezza i due, la Polizia ha elevato una multa di 100 euro: 50 per aver guidato un monopattino elettrico dove è vietato farlo e 50 perché aveva con sé un passeggero. Importi che ovviamente non spaventano nessuno, e che di certo non saranno un deterrente per il prossimo genio che deciderà di seguire “le indicazioni del navigatore”.

In ogni caso, non fosse abbastanza chiaro, la Polizia Stradale Abruzzo e Molise ricorda è possibile circolare con i monpattinni elettrici solo sulle strade urbane dove vige un limite di velocità fino a 50 km/h, nelle aree pedonali e dove siano presenti percorsi misti pedonali-ciclabili e nelle strade extraurbane solo ove sia presente una pista ciclabile.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.