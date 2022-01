Quando sono i dettagli a fare la differenza.

Fulgur E-Bike 2022 – Il brand è sinonimo di mountain biking. Tuttavia le Mountain Bike elettriche disponibili a catalogo sono due: TORA da € 6.050,00 e MULA da € 7.300,00, entrambe secondo disponibilità e allestimento richiesto.

Come da tradizione del marchio, nato nel 2013, ogni bicicletta, muscolare ed elettrica, è un pezzo unico, poiché ciascun rider può sceglierne allestimenti, colori e dettagli.

E-Bike Fulgur TORA 2022

Telaio full suspension in lega di alluminio, reggisella integrato, super frenata e splendide geometrie che richiamano la storia del marchio. Tutto questo è la Fulgur TORA. Con i suoi 24 kg di peso, è un concentrato di potenza, tenacia e resistenza, con una struttura ideale per conferire stabilità al biker. Inoltre, il motore Polini montato su questa e-bike, è il punto di riferimento del settore e uno dei più potenti ad oggi in vendita. Tora è quindi perfetta per chi cerca percorsi avventurosi.

E-Bike Fulgur MULA 2022

La Mula fa parte della nuova generazione di e-bike da Enduro, pensata per dare sicurezza senza perdere in velocità. Il telaio in full carbon, dà la stabilità e l’agilità necessarie ad una bicicletta di 20 Kg di peso. Anche la MULA, come la TORA, è equipaggiata con un potente motore Polini. L’autonomia è eccezionale, i 5 livelli mettono costantemente a disposizione la potenza desiderata e necessaria.

Fulgur E-Bike 2022: Prezzi

Infine i prezzi delle due “bombe” eMTB:

TORA da € 6.050,00

da € 6.050,00 MULA da € 7.300,00

