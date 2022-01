Superleggera city e-bike per muoversi nel traffico in libertà.

FuroSystem Aventa è stata progettata per diventare la migliore bici elettrica da città del mercato. In pratica questa city e-bike ha tutto quello che serve per districarsi nel traffico metropolitano in massima sicurezza.

Il telaio della Aventa è realizzato in lega di alluminio 6061 di grado aerospaziale progettato per offrire leggerezza, resistenza, eleganza e affidabilità. Eì dotata tuttavia di un motore elettrico integrato e all’avanguardia, testato per offrite potenza, lunga autonomia e robustezza. Infine completano la dotazione componenti idraulici e meccanici, elettronica di controllo e luci di alta gamma. Il peso della e-bike è di soli 16,5 kg.

FuroSystem Aventa city e-bike: prezzo interessante

Tre le versioni disponibili, in base alla potenza del motore elettrico:

Aventa Pure (motore 281 Wh – autonomia 30 km / 70 km): prezzo 1.599€

(motore 281 Wh – autonomia 30 km / 70 km): prezzo 1.599€ Aventa (motore 375 Wh – autonomia 50 km / 90 km): prezzo 1.799€

(motore 375 Wh – autonomia 50 km / 90 km): prezzo 1.799€ Aventa Max (motore 504 Wh – autonomia di 70 km / 110 km): prezzo 1.999€

Questa e-bike, acquistabile online, è fornita di caricabatterie, 2 anni di garanzia e utensili per un facile montaggio. Infine, compreso nel prezzo: parafanghi, portapacchi posteriore, cavalletto e kit completo illuminazione.

