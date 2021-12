Vedere e farsi vedere sui pedali è binomio imprescindibile in fatto di sicurezza.

Con la gamma Garmin Varia il brand statunitense propone le luci per bicicletta per essere sempre visibili in qualsiasi condizione. Essere sempre visibili e vedere bene pedalando infatti è fondamentale, sia che si tratti di spostamenti quotidiani in città, sia per andare al lavoro o per un’uscita al parco. Tuttavia Garmin, che con i suoi radar retrovisori Varia fornisce strumenti utili e facili da usare, rivolti a chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto urbano o come passione nel tempo libero.

Tra gli ultimi della serie, i radar retrovisori Garmin Varia RVR315 (Rear View Radar) e Varia RTL515 (Radar Tail Light) compatibili con smartphone: grazie all’app Garmin Varia si ricevono sul display del cellulare gli avvisi all’avvicinarsi di veicoli provenienti alle spalle del ciclista. Inoltre, la luce anteriore Varia UT800 rappresenta l’accessorio adatto anche quando tramonta il sole.

Garmin Varia RVR315: per chi pedala in città

Varia RVR315 si rivolge a chi usa la bici in città nel traffico e non usa necessariamente un ciclocomputer. Grazie alla app Varia, il radar Garmin interagisce con lo smartphone trasformandolo in un vero e proprio monitor su cui visualizzare i veicoli alle spalle. L’app utilizza, oltre ad avvisi sonori, grafiche semplici e tre colori per distinguere tre livelli di pericolo: verde indica che la situazione è sotto controllo, giallo un veicolo sta arrivando e rosso un’auto si sta avvicinando ad alta velocità. Il modello Varia RVR 315 offre fino a 7 ore di autonomia in modalità radar.

Garmin Varia RVR315 è in vendita su Amazon con spedizione Prime.

Garmin Varia RTL515: visibili anche di giorno a oltre 1 KM

Il modello Varia RTL515, oltre alle funzioni elencate per Varia RVR315, prevede una luce posteriore integrata che rende visibile il ciclista fino a 1,6 km. Inoltre, la funzione Gruppo consente di emettere una luce a bassa intensità, meno fastidiosa agli altri ciclisti, ma comunque visibile agli automobilisti. Il Varia RTL515 prevede una durata della batteria fino a 16 ore in modalità flash diurno o modalità gruppo anti-abbaglio, fino a 6 ore in modalità flash notturno o luce fissa e fino a 5 mesi in stand by. Oltre alle staffe di montaggio a sezione tonda ed aero a cuspide, un sistema di fissaggio a sezione quadra D-

Shaped consente il fissaggi su ogni reggisella.

Garmin Varia RTL515 è in vendita su Amazon con spedizione Prime.

Garmin Varia UT800: fanale anteriore smart

Garmin Varia UT800 è una luce smart da manubrio o da casco. Tuttavia grazie ai suoi 800 lumen assicura un’illuminazione fino a 1,6 km, garantendo così al ciclista un’elevata visibilità anche nelle ore più buie. Inoltre, il fanale regola automaticamente l’intensità del fascio di luce a seconda della velocità e delle condizioni di illuminazione. Questa tipologia di gestione consente di aumentare la durata della batteria. Varia UT800 prevede un fascio luminoso in 5 modalità: Alta (durata fino a 1,5 ore), Media (fino a 3 ore), Bassa (fino a 6 ore), Night Flash (fino a 6 ore) e Day Flash (fino a 20 ore). Varia UT800 si fissa sia sul manubrio sia sul casco. Funziona in modo indipendente o associato a un ciclocomputer Garmin Edge compatibile, tramite cui sarà possibile gestire l’intensità del fascio luminoso, spegnerlo e tanto altro.

Garmin Varia UT800 è in vendita su Amazon con spedizione Prime in 2 versioni.

Offerte Accessori Garmin su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.