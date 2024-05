Lusben Sofia 3: il varo tecnico dell’elegante Baglietto di 42 metri

Il recente varo di “Sofia 3” da parte di Lusben sottolinea l’eccellenza del cantiere nella ristrutturazione di superyacht di lusso.

Lusben, rinomato centro di refit, ha celebrato il varo tecnico del M/Y “Sofia 3”, un superyacht di 42 metri firmato Baglietto. Il varo segna una tappa cruciale nel progetto di ristrutturazione iniziato diversi anni fa, dimostrando l’impegno del cantiere di Viareggio nella cura e nell’innovazione nel campo dei superyacht.

Il rapporto tra gli armatori di “Sofia 3” e Lusben ha preso il via nel 2018, quando gli armatori affidarono al cantiere il compito di ampliare significativamente la poppa dello yacht e installare un sistema transformer pop-out. Questa fiducia si è consolidata nel tempo, portando a ulteriori lavori di ristrutturazione richiesti nel novembre 2022, che hanno esteso la durata prevista dei lavori a oltre sette mesi, a causa di alcuni upgrade aggiuntivi richiesti dai proprietari.

Tra gli interventi più significativi figura la riverniciatura completa di scafo e sovrastruttura, che ha trasformato “Sofia 3” in una raffinata imbarcazione dal colore grigio scuro. Un tocco di unicità è stato aggiunto con i cielini verniciati in simil-legno, mentre l’area prendisole di prua è stata completamente ridisegnata, con l’aggiunta di un nuovo divano e una coperta in teak, migliorando sia l’estetica che la funzionalità dello spazio esterno.

Le modifiche non si sono limitate agli aspetti estetici. Lusben ha effettuato lavori di carpenteria per sostituire le lamiere danneggiate da infiltrazioni d’acqua o corrosione e ha rinnovato numerosi vetri, inclusi quelli della timoneria. Queste modifiche hanno non solo migliorato l’aspetto dello yacht, ma hanno anche garantito la sua integrità strutturale e funzionale per gli anni a venire.

“Sofia 3” è ora pronto per la fase successiva, che riguarda i lavori di allestimento degli interni. Questi saranno curati dallo studio di design La Mandragola di Viareggio, promettendo di trasformare gli interni in spazi di lusso e comfort, riflettendo la visione e il gusto esclusivi dei proprietari.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Lusben

Copyright Image: Sinergon LTD