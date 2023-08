Merida Big.Nine: debutta la linea di biciclette TR

La Merida Big.Nine vanta una storia lunga e ricca di successi, con innumerevoli vittorie in gara. Sebbene al momento del lancio risultasse un prodotto innovativo per maneggevolezza, comfort e peso ridotto, un nuovo modo di guidare e di gareggiare richiede un costante aggiornamento. Per questo Merida ha completamente rivisto la Big.Nine per renderla adatta alle esigenze delle moderne corse e gare di cross-country.

Merida Big.Nine: caratteristiche

Disponibile sia con telaio in carbonio che in alluminio, la nuova Big.Nine esibisce una geometria rinnovata per migliorare le capacità di discesa e di salita senza intaccare l’impulso principale di questa bicicletta: andare veloce. Con un nuovo design del telaio ribassato che aumenta lo spazio di appoggio e la sensazione di comfort, infatti, la geometria risulta molto più capace nelle discese, ma la velocità sui singletrack non ne risente. Aumenta, inoltre, lo spazio per pneumatici fino a 29×2,4″ per una maggiore aderenza e trazione.

Merida ha anche utilizzato il sistema di dimensionamento dell’Agilometro, già visto sulle biciclette della gamma all-mountain ed enduro. Tubi sella super corti consentono di scegliere la maneggevolezza preferita in base alla portata: più lunga per la stabilità, per chi vuole affrontare le discese al massimo della competitività; più corta per l’agilità, per i singletrack; oppure una via di mezzo per un equilibrio di entrambe le opzioni.

Oltre alle classiche e collaudate Big.Nine, che portano in gara i tradizionali 100 mm di escursione della sospensione anteriore, pneumatici a scorrimento rapido e un reggisella rigido che consente di risparmiare peso, la nuova famiglia Big.Nine aggiunge il TR, il “trail”, alla line-up.

I nuovi modelli Big.Nine TR aggiungono di serie una forcella da 120 mm con escursione più lunga e un kit più completo rendendola una scelta eccellente per chiunque desideri prestazioni aggiuntive in discesa senza il peso aggiuntivo o la spesa di una bici full suspension. Oltre alla forcella con escursione più lunga, le bici saranno equipaggiate di serie con pneumatici più aggressivi e con battistrada pesante, oltre a un reggisella telescopico.

Le nuove biciclette saranno presto disponibili in Italia nei modelli Big.Nine TR 8000, Big.Nine 3000 e Big.Nine XT.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.