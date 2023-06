Merida Scultura Endurance GR: all’interno del mondo gravel, accanto agli amanti dell’avventura e del bikepacking, continua a crescere la domanda di biciclette gravel più focalizzate sulle gare.

Se la Scultura Endurance di Merida aveva già occupato questo spazio, offrendo una geometria confortevole e sportiva adatta al fuoristrada, ampio spazio per gli pneumatici e una velocità ispirata alla Scultura, la nuova Scultura Endurance GR rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione.

Per le gare e per le sessioni su sterrato incentrate sulla velocità, infatti, si rendeva necessaria una geometria e una posizione di guida maggiormente reattive e aggressive, una struttura più leggera per favorire l’accelerazione e nessun altro punto di fissaggio oltre a quello per le borracce (a parte punti di fissaggio nascosti per parafanghi).

Tocchi finali sono un cockpit specifico per la ghiaia (manubrio più largo e svasato per un miglior controllo fuoristrada), cambio ottimizzato e pneumatici specifici per le gare gravel capaci di sviluppare un rotolamento veloce su strada ma con un’aderenza sufficiente anche lontano dall’asfalto.

La Scultura Endurance GR, tuttavia, può essere utilizzata anche come una tradizionale bicicletta da strada endurance, semplicemente cambiando alcuni componenti chiave (per esempio gli pneumatici) per un assetto più adatto all’asfalto, offrendo alla GR una versatilità che va oltre la linea di partenza delle gare su sterrato.

La nuova bici Merida per le gare su sterrato si basa su un telaio – in carbonio o in alluminio a seconda dei modelli – dal peso ottimizzato con un profilo dei tubi maggiormente aerodinamico, integrazione dei cavi aggiornata, morsetto della sella nascosto, ampio spazio per gli pneumatici e ponte del reggisella rimovibile. Queste caratteristiche, insieme a una geometria più orientata alla corsa e alla conformità della parte posteriore, conferiscono alla Scultura Endurance GR l’assetto perfetto per una bici da corsa gravel agonistica.

La Scultura Endurance GR è disponibile in versione Scultura Endurance GR 5000, a un prezzo indicativo di 3.000 € con telaio in carbonio.

