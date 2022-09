Momodesign monopattini e bici elettriche 2022: il brand presenta le sue novità dedicate al mondo della mobilità elettrica in collaborazione con un nuovo partner. L’obiettivo è quello di affermarsi in questo settore con una gamma di prodotti dal design esclusivo, dalle funzionalità innovative e da alti standard qualitativi. La collezione è pensata per target trasversali e parla alle nuove generazioni.

Momodesign monopattini e bici elettriche 2022: le novità

Dopo il lancio dei monopattini elettrici Evo 9 e Revo 11 nel 2021, rispettivamente nelle versioni 8.5” e 11”, Momodesign amplia la sua offerta inserendo un nuovo modello: B10, un prodotto commuting, progettato per essere più confortevole per chi vive la città tutti i giorni tutto il giorno.

Le caratteristiche principali sono le gomme fat da 10”, doppio sistema di frecce in linea con le attuali normative. La seconda novità è la linea kids Flasher: dedicata ai più piccoli è declinata in due varianti colore con ruote da 5” anteriori e 3.5” posteriori, autonomia di 8 km con una velocità massima di 14 km/h. Un prodotto leggero e compatto con dettagli che lo rendono adatto al suo pubblico di riferimento come la grafica multicolore e la ruota frontale semitrasparente che si illumina quando il monopattino è in movimento.

Altra importante novità è la nuova gamma di e-bike. Tre nuovi modelli, MD-1, MD-2 e MD-3 per una collezione di mezzi elettrici e sostenibili sempre più completa e dinamica.

MD-1 è una bici elettrica destinata a un utilizzo trasversale, adatta al trasporto quotidiano. Questa e-bike dal peso di circa 20 kg, monta ruote da 26”, si ricarica in 6 ore e permette di percorrere fino a 45 chilometri alla velocità massima di 25 km/h. La bici è dotata di portapacchi posteriore e batteria a sgancio rapido.

MD-2 è una e-trekking a pedalata assistita ideale per un utilizzo su strade urbane, anche accidentate, e turismo fuori porta, grazie alla sua struttura robusta, alla presenza delle sospensioni anteriori e alla postura comoda. Questo modello con ruote da 28” è accessoriato da parafanghi e portapacchi. Caratterizzata da un peso pari a 17 kg e telaio in alluminio, raggiunge una velocità massima di 25 km/h e autonomia di 50 km. Tempo di ricarica: 6 ore. La batteria è a sgancio rapido.

Completa la gamma il modello MD-3 una urban sport bike a pedalata assistita dalle linee pulite e minimali, ideale per gli spostamenti casa-lavoro e piccoli spostamenti in ambito extra urbano. Leggera e funzionale, con telaio in alluminio raggiunge un peso di 17 kg. L’autonomia è di 50 km e la velocità massima raggiungibile è di 25km/h. Tempo di ricarica pari a 6 ore.

