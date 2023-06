Isinwheel S9 Pro: com’è andata la prova del monopattino elettrico a norma di legge

Nei giorni scorsi ho avuto la possibilità di provare il nuovo monopattino elettrico Isinwheel S9 Pro. Si, i monopattini elettrici ormai non sono più una novità, ed è finalmente arrivato il momento di metterli alla prova come mezzo di mobilità urbana.

Due dati tecnici prima di iniziare, motore da 350 W, velocità massima di 20 km/h, pneumatici a nido d’ape da 8,5 pollici che non richiedono gonfiaggio, riparazione o manutenzione, doppio sistema di frenatura (E-ABS + freno a disco). Ma soprattutto è già conforme alla legislazione attuale, essendo dotato faro LED + luce freno posteriore e indicatori di direzione.

Vediamo allora com’è andata, con la recensione che inizia proprio con lo scatolone appena mi è stato consegnato.

Eccolo, finalmente!

Ma niente paura, all’interno è tutto a posto

Sono impaziente, lo monto subito

C’è tutto, compresa la borsa

Le istruzioni dell’Isinwheel S9 Pro sono in italiano

Monto le quattro viti che assicurano il manubrio

Lo metto in carica

Si sta caricando

Nel frattempo inizio a togliere le plastichette

Intanto che carica, scarico l’app

Semplice e funzionale

Ed eccolo, Isinwheel S9 Pro pronto e carico!

L’acceleratore è sulla destra

Il pulsante delle frecce è sulla sinistra

Lo metto nel bagagliaio, ci sta benissimo

Vediamolo meglio

Le ruote “piene”

Luce posteriore con gli indicatori di posizione

Le frecce anteriori, nel manubrio.

Ed ecco gli indicatori di direzione, in azione!

Freno a disco posteriore

La borsa mi piace

La “prima cavalcata”

Primi metri

Inizio a prenderci la mano

La pedana è ok.

Qualche consiglio per la guida

Padrone del mezzo

Casco ben allacciato, e prudenza, sempre!



Prova autonomia

Si può fare!

Non è necessario essere “appassionati” di monopattini per volerne uno. Si tratta di un mezzo di micromobilità urbana interessante ed utile, quando utilizzato con intelligenza. Quindi mi rivolgo a tutti quelli che ci hanno fatto un pensierino in passato, ma si sono sentiti un po’ a disagio a vedere come vengono utilizzati da persone poco responsabili.

L’Insinwheel S9 Pro è un buon prodotto, che mi ha intrigato per la sua facilità di montaggio ed utilizzo. Non bisogna essere esperti, non ci sono settaggi particolari da fare. Si carica e lo si usa come si farebbe con una bici. La velocità è adeguata, la maneggevolezza è massima, le ruote piene tolgono di mezzo gli impicci delle forature.

Ma soprattutto motore elettrico, luci di stop e indicatori di direzione sono a norma di legge, oltre che essere utilissimi per la sicurezza stradale. Non ultima l’autonomia massima, che è appropriata al tipo di utilizzo.

Potete trovare Isinwheel S9 Pro su Amazon ad un prezzo ragionevole e scontato, ed eventualmente pagarlo a rate secondo quanto descritto nelle note relativa ai pagamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.