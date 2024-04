A Bari, controlli serrati su biciclette e scooter elettrici modificati. Il primo giorno di controlli ha portato alla luce una realtà preoccupante, con sanzioni che hanno raggiunto complessivamente ventimila euro.

Proprio qualche giorno fa avevamo detto chiaramente che “le bici elettriche truccate vanno fermate” Sarà sicuramente un caso, ma a Bari, una città sempre più attenta alla cosiddetta “mobilità dolce”, si è registrato un inizio impegnativo per l’operazione di controllo sui mezzi di trasporto elettrici, in particolare biciclette e scooter. Il primo giorno di controlli, effettuati in Piazza del Ferrarese, ha portato alla luce una realtà preoccupante: un notevole numero di veicoli non rispetta le normative vigenti, con sanzioni che hanno raggiunto complessivamente ventimila euro.

L’intervento congiunto della Polizia locale e dei tecnici della Motorizzazione civile si è concentrato sull’individuazione di eventuali modifiche costruttive che alterano le prestazioni dei mezzi, spesso trasformandoli in veri e propri ciclomotori, capaci di raggiungere velocità superiori a quelle consentite. Queste modifiche non solo contravvengono alle leggi attuali, ma rappresentano anche un rischio significativo per la sicurezza sia degli utenti della strada che dei pedoni.

Il fenomeno delle biciclette elettriche modificate evidenzia una lacuna normativa che il direttore generale territoriale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Umberto Volpe, ritiene urgente colmare. L’attuale Codice della strada non sembra più adeguato a regolamentare una realtà in rapida evoluzione, dove l’accessibilità e la diffusione di tali mezzi aumentano parallelamente alla loro involontaria capacità di divenire strumenti di microcriminalità.

La risposta delle autorità non si è fatta attendere, con l‘annuncio di ulteriori giornate di controlli nel territorio barese e l’intenzione di perseguire una strategia sia preventiva che repressiva.

In attesa di una necessaria revisione legislativa, attualmente all’esame del Parlamento, l’operazione di controllo a Bari si inserisce in un contesto più ampio di ripensare ad una mobilità urbana più attenta alle regole ed alla guida sicua sulla strada.

Fonte: Repubblica

