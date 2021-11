Ispirato alle Serie Oro del marchio varesino offre prestazioni e autonomia senza pari.

MV Agusta presenta RAPIDO Serie Oro, primo monopattino elettrico della casa di Schiranna. Tuttavia, dopo l’e-bike AMO, RAPIDO aumenta l’offerta e-mobility marchiata MV.

La linea di veicoli elettrici MV Agusta, oltre a possedere il fascino inconfondibile del brand, è caratterizzata dalle alte prestazioni. Veicoli infatti indirizzati ad una clientela urban in cerca di un mezzo affidabile e piacevole per spostarsi in città.

MV Agusta Rapido ispirato alla Serie Oro

Inspirata ai leggendari modelli Serie Oro del marchio, il nuovo monopattino ha una livrea nero/oro/rosso e vanta l’impiego di materiali avanzati e di tecnologie e-mobility di ultima generazione: telaio in lega di magnesio; ruote “fat” tubeless 10”; freni a disco idraulici. Rapido è equipaggiato con un motore 48V da 500W per una coppia fino a 24Nm.

Ottime anche le prestazioni: oltre 50km di autonomia e una velocità massima di 40 Km/h (limitata a 25km/h in EU). RAPIDO può affrontare salite fino a 14°, e offre la scelta tra 4 modalità di guida: Pedestrian, Eco, Comfort e Sport+. Infine il cruscotto LCD 4 pollici funge da pannello di controllo e tachimetro, collegandosi allo smartphone attraverso la sua app dedicata.

MV Agusta Rapido: prezzo e disponibilità

Il nuovo monopattino elettrico di MV è già disponibile online. Prossimamente si potrà acquistare anche attraverso la rete dei concessionari ufficiali MV Agusta.

Il prezzo di vendita raccomandato è di € 999. Tuttavia fino a Natale, o fino ad esaurimento scorte, si potrà acquistare al prezzo promozionale di € 849.

