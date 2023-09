Navee monopattino elettrico S65C è il nuovo top di gamma del brand con caratteristiche all’avanguardia e un design d’ispirazione italiana, nel pieno rispetto delle normative locali che lo rendono il veicolo elettrico da città per eccellenza.

L’S65C è stato curato in ogni minimo dettaglio per rappresentare al meglio lo stile e la raffinatezza della dolce vita italiana. La sua estetica elegante e raffinata, infatti, è un chiaro riferimento alla storia del design italiano, creando così un nuovo ed elevato standard per i monopattini elettrici in termini di funzionalità ed eleganza.

Navee monopattino elettrico S65C: caratteristiche principali

Grazie ad un avanzato sistema a doppie sospensioni anteriori e posteriori, l’S65C garantisce un comfort e una stabilità impareggiabili su qualsiasi terreno, offrendo un’esperienza di guida eccezionale. Il picco di potenza massima del motore, pari a 900W, garantisce prestazioni e accelerazioni senza eguali, in grado di offrire ai riders un’esperienza di viaggio divertente e allo stesso tempo efficiente.

Grazie alla batteria ad alta capacità e al sistema di gestione dell’energia di ultima generazione, l’S65C offre un’autonomia fino a 65 km, che consente ai proprietari del veicolo di intraprendere percorsi più lunghi senza doversi preoccupare della ricarica.

L’S65C è dotato di un’avanzata tecnologia di recupero dell’energia, che sfrutta la potenza della frenata e della decelerazione, convertendo l’energia prodotta in energia riutilizzabile. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza del veicolo, ma contribuisce anche a un’esperienza di guida più sostenibile.

L’S65C è dotato di pneumatici senza camera d’aria da 10 pollici, caratterizzati da uno strato gelatinoso e da una tecnologia di auto-riparazione, che assicurano una guida fluida e ininterrotta, riparando automaticamente eventuali piccole forature e tagli che si possono creare durante il viaggio.

Oltre all’eleganza e alla praticità dell’S65C, il monopattino è dotato di appositi indicatori di direzione che consentono di aumentare la sicurezza e la facilità di navigazione. La sicurezza è di fondamentale importanza e il potente sistema frenante del monopattino S65C, che comprende sia i freni anteriori che quelli posteriori, garantisce una potenza di arresto affidabile per una guida in totale sicurezza.

Il display multifunzionale offre una modalità semplice e comoda di monitoraggio dello stato di guida, che permette di passare da una modalità all’altra, visualizzare la velocità a cui si sta viaggiando, controllare eventuali notifiche di errore e monitorare la durata della batteria per non farsi cogliere impreparati.

A partire dal 10 settembre 2023, Navee S65C è disponibile ad un prezzo suggerito al pubblico di 899,90 €.

