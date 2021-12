Il mezzo giusto per districarsi nel traffico cittadino e divertirsi nei fine settimana.

La nuova Pinarello Nytro Urbanist è l’e-bike ideale per la mobilità cittadina grazie al peso contenuto che consente di caricarla facilmente sui mezzi e portarla in ufficio.

Pinarello Nytro Urbanist offre un’assistenza potente e naturale, perfetta per la città e per le gite fuori porta. Questa Nytro è equipaggiata con un motore Fazua Evation offre tre livelli di assistenza:

Breeze: spinta costante di 100 watt simula la sensazione di avere il vento a favore;

River: sostegno progressivo per un’esperienza di guida, giusto bilanciamento tra supporto e potenza muscolare (max. 210 watt)

Rocket: assistenza aggressiva per affrontare le sezioni più ripide anche con un apporto di potenza muscolare moderata (max. 250 watt)

Il telaio è in lega di alluminio per offrire un alto livello di durevolezza, rigidità torsionale e durata. La geometria della bici consente l’utilizzo a tutti i ciclisti. La batteria integrata è Fazua da 250 Wh. Cambio e gruppo cambio sono Shimano Deore così come Shimano sono i freni a disco idraulici e ruote.

Pinarello Nytro Urbanist 2022: prezzo

Il prezzo della Pinarello Nytro Urbanist non è ancora stato definito. Tuttavia si ipotizza un costo simile o superiore a quello del modello Grave (>5000€).

Offerte Bici elettriche su Amazon

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.