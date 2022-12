Sciopero nazionale 2 dicembre: gli orari di metro, bus, treni e aerei

È stato confermato lo sciopero nazionale del 2 Dicembre 2022. In questo articolo parleremo degli orari di metro, bus e treni a Milano e Roma e dei possibili disagi per i passeggeri.

Lo sciopero coinvolge il personale di ATM, Gruppo FS e tutti i settori pubblici e privati ed è stato indetto dalle organizzazioni sindacali CUB, USB, USI-CIT, SGB, ADL Varese, SI-COBAS e CUB-UNICOBAS “per il rinnovo dei contratti e l’aumento salari, l’introduzione del salario minimo e il blocco delle spese militari a vantaggio degli investimenti su scuola, sanità pubblica, trasporti e salario garantito ai disoccupati”.

Sciopero nazionale 2 dicembre: gli orari a Milano

Per lo sciopero dei trasporti, a Milano, i bus, i tram e i filobus potrebbero subire interruzioni al servizio dalle 8:45 alle 15:00 e dopo le 18:00. La fascia protetta sarà quindi dall’inizio del servizio alle 8:45 e dalle 15:00 alle 18:00. La rete metropolitana, invece, è garantita in tutte le sue linee per tutta la giornata, e solo dopo le 18:00 potrebbero esserci delle interruzioni.

Trenrod ha invece comunicato che per le linee gestite da FerrovieNord l’astensione sindacale è prevista dalle 21:00 del 1 dicembre alle 21:00 del 2 dicembre, con i treni che però potrebbero subire disagi fino a fine servizio. Le fasce garantite sono dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Sciopero nazionale 2 dicembre: gli orari a Roma

Diversa la situazione nella Capitale, che vedrà l’agitazione concentrarsi dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio su tutte le linee di Atac (sub-affidate comprese), Roma Tpl e Cotral.

Sciopero nazionale 2 dicembre: i treni

Il personale dei treni di Trenitalia e quello di Italo potrebbero aderire allo sciopero dalle 21:00 del 1 dicembre alle 21:00 del 2 dicembre. Qui invece i treni italo garantiti. Non si prevedono cambiamenti alle tratte lunghe, mentre per i regionali rimane la fascia garantita dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Su Trenord l’astensione sindacale è prevista con gli stessi orari delle tratte nazionali, con i treni che potranno subire ripercussioni fino alla fine del servizio. Sono previste le stesse fasce orarie di garanzia, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. I treni con orario di partenza antecedente le 21:00 dell’1/12 e con orario di arrivo previsto entro le 22:00 arriveranno fino alla destinazione finale.

Sciopero nazionale 2 dicembre: gli aerei

Il personale aereo potrebbe non garantire il servizio per tutta la giornata del 2 dicembre, dalle 00:01 alle 23:59, che potrebbe portare a voli cancellati.

Non sappiamo i dati di adesione, per cui per avere maggiori info chi deve prendere un volo in partenza il 2 dicembre deve richiedere informazioni alla sua compagnia aerea di riferimento. L’ENAC, invece, pubblica l’elenco dei voli garantiti che le compagnie sono tenute a comunicare prima dello sciopero.

Rimangono le fasce protette dalle 7:00 alle 10:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

