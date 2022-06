Le spettacolari ferrovie giapponesi in un video affascinante

Sembrano modellini di treni invece è tutta realtà. Le ferrovie giapponesi usano anche le monorotaie e in questo video ci mostrano l’incredibile capacità degli scambi di adattarsi al traffico di treni.

Come si può vedere nel video qui sotto, basta davvero poco per cambiare la direzione dei convogli. E il bello, ovviamente, è che in Giappone i treni viaggiano perfettamente in orario!

—–

