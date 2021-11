Con 40 km di autonomia e velocità max di 45 km/h è il mezzo ideale in città.

Super Soco CUmini in edizione limitata JL99 è una speciale versione dello scooter elettrico con nuova colorazione voluta e ispirata dall’ex campione del mondo MotoGP Jorge Lorenzo. Il Super Soco CUmini, celebre per la sua linea e le dimensioni compatte, si veste dunque dei colori di Jorge Lorenzo: per le carene l’ispirazione arriva dal mondo delle automobili, in particolare da vetture di alto prestigio. Infatti la texture prescelta ricorda il carbonio forgiato in pieno spirito racing.

Super Soco CUmini: edizione limitata Jorge Lorenzo

A rendere l’impatto visivo ancora più forte lo scooter è stato impreziosito dal logo 99 rosso, enfatizzato da linee della stessa tinta che corrono lungo tutto il profilo. L’allestimento speciale prevede inoltre luminosi fari LED, un bauletto in tinta con la carrozzeria, e dettagli firmati Rizoma, l’eccellenza del design moto Made in Italy.

Nel retroscudo è stata applicata una preziosa targhetta in alluminio laserata completa di dicitura Limited Edition, logo 99 e nome del Campione del Motomondiale. A corredo della già ricca Limited Edition, Super Soco omaggia i clienti di uno zaino hitech con presa USB e predisposizione per un power bank. Lo zaino è comodamente alloggiabile nel gancio borse del retroscudo e indispensabile per ricaricare i propri devices durante la guida durante gli spostamenti cittadini.

Rimangono invariate le caratteristiche prestazionali del CUmini, che forte di un’autonomia di 40 Km e una velocità massima di 45 Km/h è il mezzo perfetto per la mobilità urbana: leggero – pesa solo 65 chili – facile, tecnologico e ora anche in Limited Edition JL99.

Offerte monopattini elettrici su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!