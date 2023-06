Piaggio 1 2023 è uno scooter elettrico in una versione più performante, ed un prezzo da 1.881 Euro con l’ecobonus. Grazie agli interventi effettuati sulla Power Unit il motore elettrico che equipaggia la gamma Piaggio 1, integrato nella ruota posteriore, è ora in grado di offrire migliori prestazioni, che si traducono in una maggiore brillantezza e facilità di guida nel traffico cittadino, caratterizzato da frequenti ripartenze, e in un migliore spunto in presenza di pendenze. Piaggio 1 – senza ecobonus e senza rottamazione – è proposto al prezzo di 2.899 Euro, f.c.

Piaggio 1 2023: caratteristiche

La versione ciclomotore (Piaggio 1), con velocità limitata a 45 km/h, può ora contare su una potenza di picco quasi raddoppiata, pari a 2,3 kW, mentre la versione motociclo (Piaggio 1 Active) raggiunge i 3 kW di picco. Ne consegue un incremento significativo sul fronte dell’accelerazione, che aumenta del 14% su Piaggio 1 e di quasi il 12% su Piaggio 1 Active.

Piaggio 1 unisce caratteristiche come sicurezza, grazie a una ciclistica solida e votata al piacere di guida, ma anche un design accattivante, un comfort e una abitabilità di alto livello. L’equipaggiamento tecnologico include strumentazione digitale a colori, fanaleria full Led e sistema keyless. Piaggio 1 è anche l’unico e-scooter della sua categoria con un capiente vano sottosella, in grado di contenere un casco full jet.

Piaggio 1 è proposto in una duplice gamma colori: Forever Grey, Forever White e Forever Black sono le tre colorazioni più sobrie, che ne sottolineano il design essenziale e pulito, mentre Sunshine Mix, Arctic Mix e il nuovo Flame Mix sono tre livree bicolore che ne esaltano l’anima più giovane e fresca.

In entrambe le versioni di Piaggio 1 la batteria è posizionata sotto la sella, facilmente estraibile in pochi secondi e trasportabile per effettuare comodamente la ricarica in casa o in ufficio.

Piaggio 1: velocità 45 km/h, autonomia fino a 55 km in ECO

Piaggio 1 Active: velocità 60 km/h, autonomia fino a 85 km in ECO

Prezzi Piaggio 1 con ecobonus statali

Come sempre l’importo dello sconto dell’ecobonus è diverso nel caso di rottamazione o meno. Vediamo allora i due casi.

ECOBONUS CON ROTTAMAZIONE

Con gli ecobonus statali, in caso di rottamazione, Piaggio 1 riceve uno sconto pari al 40% del prezzo di listino del veicolo, iva esclusa, a fronte della rottamazione di un veicolo di proprietà o di un familiare convivente da almeno 12 mesi, immatricolato in Italia di classe Euro 0, 1, 2, 3. Quindi:

Piaggio 1 prezzo con ecobonus rottamazione: da 1.881 Euro

Piaggio 1 Active con ecobonus rottamazione: da 2.419 Euro

ECOBONUS SENZA ROTTAMAZIONE

Con gli ecobonus statali senza rottamazione, la gamma Piaggio 1 riceve contributo pari al 30% del prezzo di listino del veicolo, iva esclusa. Grazie agli ecobonus, quindi:

Piaggio 1 prezzo con ecobonus senza rottamazione: da 2.111 Euro

Piaggio 1 Active con ecobonus senza rottamazione da 2.714 Euro

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.