Versione a pedalata assistita della Supercaliber per una MTB da competizione ultraleggera.

La Mountain Bike elettrica Trek E‑Caliber 2022 è ultraleggera, ama la velocità dell’XC, offre la giusta quantità di sospensione e assicura l’autonomia indispensabile per affrontare le pedalate cross country in totale sicurezza. Tuttavia la E‑Caliber è infatti la versione elettrica della Supercaliber.

Trek E‑Caliber 2022: caratteristiche

La nuovissima Trek E‑Caliber ha numeri da prima della classe, basti pensare che il modello top di gamma pesa soli 15,5 kg.

Peso : 15,5kg (modello E-Caliber 9.9 XX1 AXS);

: 15,5kg (modello E-Caliber 9.9 XX1 AXS); Assistenza : Fino a 25kmh;

: Fino a 25kmh; Coppia : 55Nm

: 55Nm Portata: 3-5 ore

E-Caliber è equipaggiata con un motore elettrico Fazua Evation che pesa solo 4,6 kg e fornisce fino a 70 km di autonomia. Quando viene superato il limite massimo di assistenza, il sistema non introduce alcuna resistenza o inerzia, garantendo l’azione regolare di una mountain bike da XC da competizione ultraveloce.

Software intelligente per il trail

Il software di questa e-bike ha un forte impatto sull’esperienza di guida e determina la modalità di erogazione del supporto alla pedalata. Il software BLACK PEPPER di Fazua è stato progettato specificamente per i terreni variabili che caratterizzano qualsiasi trail. Tuttavia, quando il percorso cambia, la cadenza deve adeguarsi. BLACK PEPPER permette infatti di ottenere tutta l’assistenza necessaria indipendentemente dalla cadenza di pedalata, coprendo un intervallo da 50 a 120rpm. L’assistenza è immediata sin dal primo colpo di pedale e non presenta alcun tentennamento.

Il software desktop di Fazua offre il pieno controllo tramite una semplice interfaccia USB. Consente di personalizzare i livelli di assistenza, di modificare la sensibilità tattile del comando, di aggiornare il firmware e di eseguire tutti i controlli diagnostici. Infine, attraverso l’App Rider di Fazua, è possibile accedere all’ampia gamma di dati generati dai sensori e dal sistema di azionamento, monitorando nei minimi dettagli le prestazioni di guida.

Tre modalità di assistenza

Le modalità di assistenza sono tre:

Breeze : la modalità di assistenza più leggera: 100 watt costanti per la massima autonomia. È una modalità discreta ed efficiente che consente di percorrere fino a 70km con una sola ricarica;

: la modalità di assistenza più leggera: 100 watt costanti per la massima autonomia. È una modalità discreta ed efficiente che consente di percorrere fino a 70km con una sola ricarica; River : l’assistenza intermedia eroga una potenza massima di 210 watt, sufficiente per la maggior parte delle situazioni di guida. Percepirai l’assistenza, ma questa non prevarrà sulla tua pedalata;

: l’assistenza intermedia eroga una potenza massima di 210 watt, sufficiente per la maggior parte delle situazioni di guida. Percepirai l’assistenza, ma questa non prevarrà sulla tua pedalata; Rocket: l’impostazione più aggressiva aiuta ad affrontare le sezioni più ripide erogando una potenza massima di 250 watt.

Trek E‑Caliber 2022: Prezzi

Listino Prezzi gamma Trek E‑Caliber 2022:

E-Caliber 9.9 XX1 AXS: 13.099,00 €

E-Caliber 9.9 XTR: 12.099,00 €

Trek E-Caliber 9.8 GX AXS: 10.699,00 €

E-Caliber 9.8 GX: 10.099,00 €

E-Caliber 9.8 XT: 10.099,00 €

Trek E-Caliber 9.6: 7.069,00 €

