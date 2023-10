Dopo cinque anni dalla presentazione del primo modello vede la luce la nuova Officine Mattio SL la bicicletta più guidabile e performante tra i suoi modelli da strada. Tuttavia è una bici rigorosamente italiana perfetta per i ciclisti e le cicliste amanti delle salite, stabile e sicura nelle discese. Inoltre è estremamente leggera, da cui in nome SL cioè Super Leggera.

Infatti, dopo ricerche sul mercato e dopo aver individuato un’azienda italiana leader nel composito, Officine Mattio raggiunge un risultato incredibile: il kit telaio + forcella, realizzati in fibra di carbonio T1100, pesano solamente 1,05 kg. La nuova SL presenta una innovativa forcella, con un ampio passaggio ruota che rende possibile montare un copertoncino fino a 40 mm. La sua speciale forma, inoltre, aumenta il comfort di guida, pur rendendola più reattiva del modello precedente.

Reach e stack rimangono invariati rispetto al precursore, mentre l’altezza della forcella è stata aumentata di 8 mm. Di conseguenza, il tubo sterzo risulta più basso, e tubo obliquo e tubo orizzontale sono più vicini. Si raggiunge, così, una maggiore stabilità e una migliore guidabilità del mezzo. Quindi, la Officine Mattio SL risulta molto leggera e il telaio estremamente reattivo, ma in grado di offrire un ottimo livello di comfort e perfomance.

Il processo di verniciatura della SL è completamente realizzato a mano, in Piemonte, nel reparto verniciatura di OM. Sul nuovo modello, inoltre, è stata applicata una nuova tecnica per la verniciatura degli accent: i colori, spruzzati a mano, sono sfumati. Questa nuova bici, come tutte le altre del brand cuneese, può essere completamente personalizzata dal cliente grazie al configuratore online.

Infine, la nuova SL è disponibile in 4 set-up standard a catalogo: Shimano Ultegra DI2 – SRAM Red AXS – Shimano Dura Ace Di2 – Campagnolo Super Record WRL. Le taglie standard disponibili sono 8: dalla 48 alla 63. Come per gli altri modelli, anche per la nuova SL Officine Mattio offre il servizio di personalizzazione delle taglie del telaio, realizzandolo sulle misure del singolo cliente.

Officine Mattio SL: prezzo

Prezzo suggerito al pubblico a partire da 10.240,00 € iva esclusa. Il kit telaio è disponibile a partire da 6.300€ iva esclusa – comprensivo di manubrio integrato (OM sharp) e reggisella OM.

