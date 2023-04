Velocifero One-X è il nuovo monopattino elettrico dotato di una batteria da 1200 Wh che garantisce fino a 90 km di autonomia (per motore singolo da 500 W). Il maxi-monopattino elettrico di Velocifero, One-X, progettato per garantire la massima sicurezza durante la guida, unitamente ad un’elevata autonomia ed a un eccezionale comfort, dal mese di maggio 2023 farà il suo debutto in Europa.

Il monopattino si contraddistingue per le sue dimensioni generose e la capacità di rispondere a chi è alla ricerca di un mezzo green, sicuro e pieghevole adatto anche per viaggi di media percorrenza.

Velocifero One-X: caratteristiche

Lungo 1.380 mm e alto 1.275 mm, One-X di Velocifero dispone di una batteria da 1200 Wh che garantisce fino a 90 km di autonomia ed è commercializzato in tre differenti motorizzazioni pensate per i diversi mercati: motore singolo sulla ruota posteriore da 500W alimentato a 61,2 V; doppio motore su entrambe le ruote ciascuno da 250W alimentati a 61,2V; due motori da 500W ciascuno alimentati sempre a 61,2V (versione off road non omologata in Italia).

Il suv dei monopattini di Velocifero regala un comfort di guida ai vertici della categoria. La pedana su cui si poggiano i piedi del conducente è ampia e rivestita in gomma per garantire una presa ottimale durante la guida. Il telaio è realizzato in tubi d’acciaio, un materiale noto per la sua resistenza e affidabilità, adatto anche su percorsi accidentati o irregolari.

La stabilità della guida è inoltre garantita dagli pneumatici a larga sezione, coadiuvati da una sospensione anteriore costituita da una forcella teleidraulica. La sospensione posteriore di One-X è costituita da un forcellone in alluminio con mono-ammortizzatore ad aria, mentre i freni sono idraulici su entrambe le ruote con dischi di diametro 160 mm.

One-X sarà commercializzato in quattro diversi colori: Nero/Antracite, Giallo, Rosso e Bianco e sarà in vendita sull’e-commerce di Velocifero e nei negozi di elettronica onlinr al prezzo al pubblico di 1.490 €.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.