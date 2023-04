Verve Pantera: dopo oltre un decennio di successi nel mercato delle motociclette di piccola cilindrata, Verve intraprende la sfida della mobilità sostenibile, muovendo i primi passi nel mondo dell’elettrico. La novità si chiama Pantera è il primo modello di bicicletta elettrica, che racchiude in sé tutta l’ingegnosità e l’esperienza maturate negli anni.

Verve Pantera: caratteristiche

Pantera è una e-bike versatile, che permette di destreggiarsi con stile nel traffico cittadino ed è ideale per godersi piacevoli gite fuori porta. La e-bike di Verve combina uno stile accattivante alle più avanzate soluzioni tecnologiche: è la prima e-bike equipaggiata con doppio sensore di pedalata assistita, sensore di cadenza e sensore di coppia.

L’utilizzo combinato dei due sensori rende l’esperienza di guida molto piacevole ed elimina il fastidioso ritardo di accelerazione (latenza) quando si inizia la pedalata. Selezionando il sensore di cadenza si godrà di una guida rilassata e priva di sforzo. Con il sensore di coppia invece il feeling sarà più naturale, per così dire di “vera pedalata”.

Un elegante display multifunzionale, dotato anche di presa USB, permette di scegliere comodamente tra le diverse modalità. Pantera pesa 27kg, batteria esclusa; ha una struttura solida e dimensioni più imponenti rispetto alla concorrenza per un maggiore comfort di guida.

Monta un cambio a cassetta 8 marce Shimano, telaio in alluminio e cerchi a cinque razze in magnesio, in puro stile vintage. Un potente faro anteriore Full Led da 5 3/4 e una luce stop Led posteriore, garantiscono una perfetta visibilità in ogni condizione.

La batteria Samsung da 500Wh o 840Wh è rimovibile e garantisce fino a 110km di autonomia. Le sospensioni anteriori sono regolabili e gli pneumatici Fat da 20×4 permettono un’ottima aderenza su ogni tipo di terreno. Pantera è disponibile in tre diverse colorazioni, dispone inoltre di alcuni accessori con cui è possibile personalizzarla. Il prezzo di listino per la versione base è di 2.199 euro.

