La presentazione del nuovo logo Vmoto avverrà durante il percorso di avvicinamento a EICMA e non sarà l’unica novità del brand.

Vmoto Soco Group, leader nella mobilità 100% elettrica, lancia il nuovo brand premium “VMOTO“. Tuttavia il marchio nasce per gli esigenti mercati europeo e statunitense e segna la nuova collaborazione con la matita di Adrian Morton di C-Creative, designer sempre alla ricerca dell’eccellenza estetica e qualitativa.

VMOTO, nuovo brand Premium

Il nuovo brand Vmoto è un’innovazione di Vmoto Soco Group e mira ad ampliare l’offerta sul mercato e a offrire maggiori soluzioni alla rete di vendita che per il gruppo ha un’importanza fondamentale. Inoltre, il nuovo logo, realizzato da Adrian Morton di C-Creative, verrà svelato in un percorso di avvicinamento al Salone EICMA di Milano. Alla Fiera di Milano Vmoto Soco Group presenterà diverse novità e una riorganizzazione dei marchi:

Vmoto sarà rappresentato da un primo innovativo modello premium. Il primo interamente pensato e progettato in Europa con soluzioni tecniche di prim’ordine.

sarà rappresentato da un primo innovativo modello premium. Il primo interamente pensato e progettato in Europa con soluzioni tecniche di prim’ordine. Super Soco by Vmoto Soco rimane il brand dedicato al prodotto di accesso alla gamma Vmoto: strumenti di mobilità urbana efficienti e accessibili pensati per accompagnare il grande pubblico nella transizione ecologica.

rimane il brand dedicato al prodotto di accesso alla gamma Vmoto: strumenti di mobilità urbana efficienti e accessibili pensati per accompagnare il grande pubblico nella transizione ecologica. Vmoto Fleet è il brand dedicato al prodotto pensato per il mercato B2B sia esso votato al delivery o per l’utilizzo in sharing.

VMOTO a EICMA

Lo stand Vmoto Soco Group vedrà la presenza di ospiti internazionali fra cui il testimonial Jorge Lorenzo. Il cinque volte Campione del Mondo di motociclismo sarà protagonista di una speciale presentazione sul palco dello stand. Tutte le novità Vmoto Soco Group potranno essere vissute al Padiglione 22 stand T21 di EICMA.

