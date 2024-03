Lo Scrambler Ducati si distingue per il suo approccio alla personalizzazione e al design. Dall’introduzione di tecnologie avanzate alla vasta gamma di accessori pensati per personalizzare ogni aspetto della moto, lo Scrambler è progettato per offrire un’esperienza di guida unica e su misura.

Fin dal suo debutto nel 2015, lo Scrambler Ducati ha rappresentato l’essenza più pura della libertà su due ruote. Questa moto, caratterizzata da uno spirito indomito, anticonformista e aperto alla personalizzazione, ha conquistato il cuore di moltissimi appassionati in tutto il mondo.

Grazie a un design atemporale e a caratteristiche tecniche all’avanguardia, lo Scrambler si è imposto come una moto moderna sotto ogni aspetto. La sua recente riprogettazione ha introdotto nel segmento innovazioni tecnologiche come l’ABS Cornering e il Ducati Traction Control, gestibili attraverso i Riding Mode, che ne hanno ulteriormente elevato la sicurezza e la guidabilità. Il suo peso ridotto di 4 kg rispetto al modello precedente ne accentua la maneggevolezza, rendendola ancora più divertente da guidare.

L’anima dello Scrambler, però, risiede nella sua vocazione alla personalizzazione. La moto è nata con l’obiettivo di adattarsi ai gusti e alle necessità di ogni motociclista, offrendo un’ampia gamma di colori e accessori originali Ducati. Questi permettono a ciascun proprietario di creare uno Scrambler unico, senza compromessi in termini di affidabilità e prestazioni.

Tra gli accessori spiccano il silenziatore omologato Termignoni, che dona una nuova voce al bicilindrico senza alterarne l’erogazione, e i cerchi a raggi, per chi desidera enfatizzare l’aspetto classico della moto. Inoltre, il Ducati Quick Shift aumenta il piacere di guida permettendo cambi marcia rapidi senza l’uso della frizione.

Per la navigazione, lo Scrambler offre un sistema integrato basato sul Ducati Multimedia System, che visualizza le indicazioni di percorso sulla strumentazione TFT. Ciò elimina la necessità di dispositivi esterni, migliorando l’esperienza di guida.

I kit in alluminio Ducati by Rizoma aggiungono dettagli di stile e funzionalità, con elementi come il tappo serbatoio, le leve al manubrio e i contrappesi, tutti realizzati con tecniche di lavorazione CNC per una precisione e una leggerezza ineguagliabili.

Lo Scrambler Ducati, infine, non è solo estetica: gli specchietti retrovisori in alluminio, il supporto targa alto e la piastra protettiva sotto-coppa sono esempi di come funzionalità e design si fondono per migliorare sia l’aspetto che la praticità della moto.

