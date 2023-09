Ducati Multistrada V4 S Grand Tour: instancabile globetrotter

Nella World Première 2024 la Casa di Borgo Panigale ha lanciato la nuova Ducati Multistrada V4 S Grand Tour. Questa moto è stata progettata per i viaggiatori appassionati di Ducati che cercano il massimo comfort e sicurezza. È completa di accessori premium per viaggiare a lunghe distanze e celebra il ventesimo anniversario della Multistrada, incorporando le innovazioni tecnologiche introdotte da Ducati nel corso degli anni.

La Multistrada V4 S Grand Tour è una moto Full Optional basata sul modello S con allestimento Travel & Radar. È dotata di un sistema radar di serie con Adaptive Cruise Control (ACC) e Blind Spot Detection (BSD) per migliorare la sicurezza e il comfort di guida. Altre caratteristiche di sicurezza includono il sistema TPMS che monitora la pressione degli pneumatici e i faretti a LED per una migliore visibilità notturna e in caso di nebbia.

La moto ha valigie laterali integrate con una capacità totale di 60 litri, ideali per i viaggi lunghi, e un cavalletto centrale per semplificare le operazioni di montaggio e smontaggio delle valigie.

Per un maggiore comfort, la Multistrada V4 S Grand Tour dispone di manopole e selle riscaldabili e di un tappo serbatoio hands-free per un facile rifornimento. Ha anche alcuni aggiornamenti presi dalla V4 Rally, come un manubrio montato rigidamente per una guida più diretta e una sella del passeggero ottimizzata per i lunghi viaggi. Inoltre, la moto presenta miglioramenti termici come paracalore sul forcellone e sul lato sinistro del telaietto posteriore, insieme a convogliatori chiudibili nella zona delle gambe. Inoltre, il vano dedicato allo smartphone è ora ventilato.

Questa nuovo modello è equipaggiato con un sistema di navigazione basato su Phone Mirroring, che trasforma il display TFT da 6,5″ in un navigatore cartografico a colori con tutte le informazioni necessarie per la guida. Altre caratteristiche includono la funzione Minimum Preload, che consente di abbassare la moto quando si è fermi o in marcia a bassa velocità, e la funzione Easy Lift che facilita il sollevamento della moto dal cavalletto laterale.

Dal punto di vista estetico, la Multistrada V4 S Grand Tour presenta una grafica elegante e dinamica, con una colorazione nera per il telaio, il forcellone, le piastre di sterzo, le valigie laterali e il manubrio. Le selle di pilota e passeggero sono personalizzate. Il motore V4 Granturismo da 1.158 cm3 eroga 170 CV e 125 Nm di coppia ed è noto per la sua curva di coppia lineare e le prestazioni leggere.

L’elettronica avanzata include ABS Cornering, Ducati Wheelie Control, Ducati Traction Control e altro. La moto è dotata di una piattaforma inerziale (IMU) che gestisce vari sistemi di sicurezza e comfort.

La Multistrada V4 S Grand Tour offre ampie opzioni di personalizzazione, tra cui selle, set di abbassamento moto e accessori per il bagaglio. Gli appassionati possono anche migliorare l’aspetto della moto con parti in fibra di carbonio, leve in alluminio, indicatori a LED dinamici e serbatoi liquido freno e frizione in alluminio.

La nuova Multistrada V4 S Grand Tour sarà disponibile presso le concessionarie Ducati a partire da fine settembre, nella sola livrea Grand Tour.

