Bosch Moto Eicma 2023: guidare una moto dona una sensazione di libertà che non ha eguali. Una combinazione di passione, dinamica e velocità che richiede una gamma completa di soluzioni innovative per la sicurezza, il comfort e l’efficienza. A Eicma 2023, Bosch presenterà tutte le novità per le moto di oggi e di domani.

A essere protagonisti saranno i componenti del motore e il sistema di propulsione elettrico, oltre alle soluzioni per la sicurezza, il display e la connettività, sviluppate dai motociclisti per i motociclisti.

Bosch Moto Eicma 2023: nuove funzionalità con gli aggiornamenti over-the-air

Bosch offre display per ogni applicazione, consentendo ai motociclisti di controllare la velocità e vedere altre informazioni sul veicolo senza distogliere l’attenzione dalla strada. A Eicma, l’azienda presenterà il TFT Cluster 5″, che permette ai motociclisti di vedere tutte le informazioni necessarie a colpo d’occhio.

Il display, compatto e installabile anche in poco spazio, sarà disponibile nei vari segmenti. L’Integrated Connectivity Cluster (ICC) di Bosch, disponibile in varie dimensioni, aggiunge le funzioni di connettività al cluster TFT. In passato, i motociclisti spesso dovevano utilizzare un secondo display, collegato alle moto tramite un ulteriore supporto, per poter mantenere lo sguardo sulla strada e, al tempo stesso, accedere alle informazioni di navigazione.

Bosch offre una soluzione: collegando lo smartphone all’ICC, i motociclisti possono accedere al navigatore, ascoltare musica e telefonare. La versione da circa dieci pollici consente la divisione dello schermo per visualizzare contemporaneamente, per esempio, i dati e le indicazioni stradali.

Sicurezza: verso una guida senza incidenti

Bosch ha già reso i motocicli molto più sicuri grazie all’ABS e all’MSC (Motorcycle Stability Control). Oggi l’azienda compie un passo avanti nello sviluppo del suo MSC: secondo la ricerca Bosch sugli incidenti, se tutte le moto fossero dotate dell’MSC, il 5% di tutti gli incidenti con lesioni alla persona nella sola Germania potrebbero essere evitati o attenuati. Puntando a questo obiettivo, Bosch ora fornisce l’MSC anche ai segmenti più piccoli.

Fino a oggi, la soluzione MSC con funzioni di sicurezza e comfort avanzate era utilizzata su moto di medie e grandi dimensioni, in futuro, l’MSC per le moto più piccole si baserà su una variante ABS più compatta, combinata all’unità 6D e con un sensore 3D, per offrire un sistema conveniente per il segmento entry-level.

Con l’MSC, l’ABS e l’IMU a bordo, è possibile aggiungere funzioni e applicazioni supplementari, senza dover installare altro hardware. Per esempio, la funzione Hill Hold Control per moto da turismo di grandi dimensioni, l’ABS per le off-road e il freno integrale stabilizzato in curva per la guida su strada e su pista. Queste funzioni contribuiscono ad aumentare la sicurezza e il piacere di guida.

Inoltre le soluzioni Bosch per i sistemi di assistenza basati su radar saranno ulteriormente migliorati grazie a sensori di nuova generazione per le due ruote. Il radar di nuova generazione offre prestazioni migliori grazie a un raggio d’azione di 210 metri, fino a 50 metri in più rispetto alla generazione precedente. Inoltre, l’angolo di apertura orizzontale più ampio di 15 gradi, migliora la precisione di rilevamento degli oggetti. Il sensore è la base per i futuri miglioramenti dei sistemi di assistenza alla guida per le due ruote.

Emissioni ridotte

A Eicma, Bosch presenterà il motore elettrico di nuova generazione per mozzo ruota. Ottimizzando il design di statore e rotore, è stato possibile ridurre il peso fino a 2 kg, mantenendo integre le prestazioni. Il Drive Control Unit di Bosch combina inverter, sistema di gestione del motore e controllo del veicolo in un unico componente compatto.

Insieme al motore nel mozzo della ruota, il Drive Control Unit può essere utilizzato per implementare funzioni di comfort, come la modalità di avvio dolce (Smooth Riding) o il cruise control per mantenere una velocità costante. Controllato dal motore elettrico, il controllo elettrico della trazione impedisce lo slittamento della ruota posteriore in partenza e aumenta la sicurezza di guida.

La funzione One-Throttle Ride, invece, aumenta l’efficienza del sistema di propulsione, recuperando energia di frenata quando il motociclista rilascia l’acceleratore. Ciò contribuisce a prolungare l’autonomia della batteria fino all’8%. Oltre al Drive Control Unit per i

motori elettrici, Bosch presenterà anche il Vehicle Controller che offre la possibilità di implementare ulteriori funzioni oltre a quelle di base per la propulsione elettrica.

Grazie a oltre 110 punti di connessione, il Bosch Vehicle Controller può essere abbinato a diverse architetture di veicoli e soddisfa i requisiti attuali e futuri dei veicoli a due ruote elettrici. Bosch lavora anche per ottimizzare gli attuali sistemi a combustione per renderli più sostenibili.

