Philipp Plein The $kull Synthetic: l’orologio per l’estate

Philipp Plein The Skull Synthetic – In un costante processo di reinvenzione, pur rimanendo fedele al suo dna massimalista, Philipp Plein interpreta la propria linea bestseller con una nuova versione all’avanguardia. Philipp Plein abbina il famoso design di The $kull a nuove caratteristiche, trasformando quel modello nel perfetto orologio per l’estate.

Philipp Plein The Skull Synthetic: caratteristiche

Giocando con colori e trasparenze, The $kull Synthetic è moderno e accattivante. Grazie alla sua sagoma elegante, questo orologio rivela un singolare concetto che emana un grande senso di sicurezza. Ricco di fascino ed energia, il simbolo più iconico e anticonformista di Philipp Plein si distingue per il quadrante che evidenzia il carattere inconfondibile della cassa da 44mm.

L’orologio monta il movimento Seiko NH70, il quadrante $keleton si caratterizza per il teschio $kull tipico del brand abbinato al logo con doppia P alle ore 12. Disponibile con il cinturino nero o bianco con motivo esagonale traforato e fibbia a linguetta. Il segnatempo è impermeabile all’acqua fino a 50 metri.

