Scopri la nuova Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK, celebrando il mito del 2009 con prestazioni e design esclusivi. Disponibile da giugno.

Le nuove Aprilia RSV4 Factory e Tuono V4 Factory SE-09 SBK rievocano la prima vittoria del campione Max Biaggi in sella alla Aprilia RSV4 nel Mondiale Superbike.

Il 26 luglio 2009 segna un momento storico per Aprilia: Max Biaggi guida la RSV4 alla vittoria a Brno, inaugurando una delle saghe più trionfali nel Mondiale Superbike. Questo evento ha segnato l’inizio di una serie di successi per il modello, con un totale di sette titoli mondiali (3 Piloti e 4 Costruttori), 44 vittorie e 102 presenze sul podio.

In onore di quel giorno memorabile, Aprilia ha lanciato una nuova versione delle sue moto più prestigiose, la RSV4 Factory e la Tuono V4 Factory, entrambe con l’iconica livrea che ha fatto il suo debutto in Repubblica Ceca. Queste moto includono anche accessori premium come prese d’aria in carbonio e parafango anteriore dello stesso materiale, oltre a un numero di serie progressivo sul serbatoio.

Presentata per la prima volta al pubblico durante il Gran Premio MotoGP delle Americhe ad Austin, Texas, questa edizione speciale, denominata SE-09 SBK, porta la firma dei piloti Aprilia Racing Aleix Espargaró e Maverick Viñales. La serie V4 Factory SE-09 SBK si distingue per una livrea principalmente nera con dettagli rossi e bianchi, reminiscente dell’iconica RSV4 che ha fatto la sua prima apparizione alla WSBK. Questo design unico e distintivo evoca l’identità di Aprilia e la sua anima sportiva.

Disponibilità e Prezzi

Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK è proposta al prezzo di 26.499 Euro, f.c., Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK a 20.499 Euro, f.c. Entrambe saranno disponibili dal mese di giugno nei concessionari Aprilia.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD