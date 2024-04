Askoll XKP 80 è lo scooter elettrico dalle prestazioni avanzate, autonomia estesa e design innovativo da 3.623 €. Una scelta ecologica e accessibile per una mobilità urbana sostenibile.

Nell’ambito della mobilità sostenibile, Askoll, azienda leader italiana nel settore, ha lanciato il suo ultimo gioiello: lo scooter elettrico XKP 80. Questo modello non è solo una nuova aggiunta alla gamma di prodotti Askoll, ma rappresenta un vero e proprio salto qualitativo nella visione dell’azienda per una mobilità urbana totalmente elettrica.

Presentato per la prima volta questa primavera, l’XKP 80 si distingue per prestazioni notevolmente superiori e un’autonomia estesa, spingendo più lontano i confini della tecnologia elettrica applicata ai mezzi di trasporto leggeri.

Le prestazioni

Askoll XKP 80 è dotato di un motore da 4,1 kW, capace di erogare una potenza impressionante e una coppia di 160 Nm, garantendo un’accelerazione agile e pronta, ideale per il dinamismo dei centri urbani e le sfide delle strade periurbane.

La grande novità di questo modello è la funzionalità BOOST, che permette di raggiungere temporaneamente la velocità massima di 80 km/h, una caratteristica pensata per situazioni di traffico più intenso o per percorsi che richiedono una maggiore potenza.

Autonomia

Uno dei punti di forza dell’Askoll XKP 80 è la sua autonomia di 101 km, resa possibile da due batterie agli ioni di litio da 1,7 kWh ciascuna, estraibili e ricaricabili in circa 6 ore da qualsiasi presa elettrica domestica. Questo rende lo XKP 80 uno scooter non solo ecologico ma anche estremamente pratico per l’uso quotidiano in città e oltre.

Sicurezza e comfort

La sicurezza è una priorità per Askoll, che ha progettato la funzione Boost per essere attivata solo temporaneamente, bilanciando così prestazioni e sicurezza del conducente. Il design dello scooter rimane fedele alla linea XKP: sportivo e dinamico, con un faro anteriore rotondo leggermente inclinato e un gruppo ottico posteriore moderno che enfatizza il carattere energico del veicolo.

L’Askoll XKP 80 è inoltre equipaggiato con un display multicolore da 5,5 pollici che mostra tutte le informazioni necessarie e integra tecnologie IoT avanzate per una gestione completamente digitale dello scooter.

Maneggevolezza unica

Pesando solo 71 kg e con un’altezza della sella da terra di soli 76 cm, l’XKP 80 è estremamente maneggevole e accessibile a un vasto pubblico. Le ruote da 16 pollici offrono comfort e sicurezza, anche su fondi sconnessi, mentre il sistema di frenata combinato CBS con dischi da 220 mm all’anteriore e 190 mm al posteriore assicura fermate sicure e controllate.

Il listino prezzi di Askoll XKP 80

Disponibile da metà aprile a un prezzo di 5.390 €, l’XKP 80 diventa ancora più accessibile grazie all’applicazione dell’ecobonus del 30%, riducendo il prezzo a 4.065 €, e del 40%, che lo abbassa ulteriormente a 3.623 €. Questo rende lo XKP 80 una scelta eccellente per chi cerca un veicolo performante, sicuro e sostenibile senza compromettere il budget.

