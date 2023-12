La Benelli 752 S 2024, nata dalla reinterpretazione dei concetti di sportività ed eleganza che hanno contraddistinto lo storico marchio della Casa di Pesaro, segna un importante ritorno nel segmento delle moto di “medio-grandi” cilindrate. Questa naked bike si distingue per il suo carattere duro e puro, promettendo un divertimento assoluto sia su strada che nelle curve più sfidanti.

La 752 S, compatta e dinamica, esprime un design concreto e moderno, rappresentando la perfetta sintesi tra tecnologia avanzata e stile inconfondibile. È una moto pensata per esaltare l’istinto di ogni pilota, grazie al suo telaio innovativo, un imponente traliccio tubolare con piastre in acciaio, che abbraccia il potente motore bicilindrico Benelli da 754cc, raffreddato a liquido.

Questo propulsore garantisce una potenza di 76 CV (56 Kw) a 8500 giri/min e una coppia massima di 67 Nm (6,8 kgm) a 6500 giri/min, offrendo una spinta costante e progressiva, ideale per ogni tipo di motociclista, dal principiante al più esperto.

La distribuzione della 752 S, dotata di doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro e alimentazione ad iniezione elettronica con doppio corpo farfallato, assicura prestazioni elevate e una risposta pronta del motore in ogni situazione. In termini di sospensioni, la moto si avvale di una forcella anteriore up-side down con steli di 50 mm, garantendo stabilità ed efficacia lungo i 125 mm di escursione della sospensione anteriore. Sul retro, un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla permette un’escursione di 55mm, assicurando un controllo ottimale su ogni tipo di strada.

La sicurezza e le prestazioni sono ulteriormente rafforzate dall’impianto frenante Brembo, caratterizzato da un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro con pinza monoblocco radiale a quattro pistoncini e ABS, e da un disco posteriore di 260 mm con pinza a doppio pistoncino e ABS.

I cerchi da 17” in lega di alluminio sono equipaggiati con pneumatici di dimensioni 120/70-17 all’anteriore e 180/55-17 al posteriore, che si combinano con un serbatoio da 14,5 litri, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e autonomia. Il quadro strumenti include un display TFT con due modalità di visualizzazione e cambio automatico giorno/notte, assicurando una lettura chiara e immediata delle informazioni in ogni condizione di luce. Il gruppo ottico full-led e i blocchetti comando al manubrio retroilluminati sottolineano il design moderno e l’attenzione ai dettagli che caratterizzano questa moto.

Disponibile nelle eleganti colorazioni nero e verde, la Benelli 752 S è offerta a un prezzo di 7.490 € f.c.

