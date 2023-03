Fari a matrice di LED: funzionamento, vantaggi e costi

I fari a matrice di LED sono una tecnologia relativamente recente utilizzata in molte auto moderne, soprattutto di fascia alta ma non solo.

Grazie ai LED, questi fari offrono una maggiore luminosità e precisione rispetto ai fari tradizionali e per merito della tecnologia riescono a caratterizzare ancora di più l’estetica dei veicoli. Questi fari sono apparsi come prototipo sulla Opel Insignia nel 2012, mentre l’Audi A8 nel 2013 è stata la prima vettura a proporli.

Come sono fatti i fari a matrice di LED

I fari a matrice di LED sono dei “proiettori di profondità” e sono costituiti da una serie di diodi posizionati in un’array di piccole lampade, il tutto gestito da una centralina.

Queste lampade possono essere accese e spente in modo indipendente l’una dall’altra, offrendo una maggiore flessibilità rispetto ai fari tradizionali.

Come funzionano

Il fascio di luce viene modulato per creare zone buie intorno ai veicoli che precedono o provengono dalla direzione opposta, quindi senza abbagliarli ma al contempo mantenendo la massima illuminazione.

Ciò significa che i fari possono adattarsi rapidamente alle condizioni di guida, ad esempio aumentando la luminosità in caso di nebbia o pioggia. La fotocamera rileva le condizioni della strada e dei veicoli circostanti, inviando i dati ad un sistema di controllo del faro.

Il sistema di controllo del faro utilizza questi dati per accendere e spegnere le lampade LED in modo indipendente, offrendo la migliore illuminazione possibile per la situazione di guida.

Vantaggi

Uno dei principali benefici di questa innovativa tecnologia è la sua capacità di regolare il fascio luminoso, modificando la luminosità e creando zone d’ombra intorno agli altri veicoli sulla strada. Questo aiuta a migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di abbagliamento degli altri conducenti.

Inoltre, i fari a matrice di LED possono durare più a lungo rispetto alle lampade tradizionali, in quanto hanno una maggiore efficienza energetica e resistenza all’usura. Questi fari offrono anche una maggiore flessibilità e personalizzazione nella progettazione estetica dei veicoli, consentendo ai produttori di auto di creare un’immagine di marca distintiva.

I costi

I fari a matrice di LED sono generalmente più costosi delle lampade alogene o xenon tradizionali, a causa del costo elevato dei componenti LED e dell’elettronica necessaria per controllarli. Inoltre, la complessità della tecnologia richiede maggiori sforzi nella manutenzione e nella riparazione dei fari a matrice di LED, il che può aumentare i costi di proprietà a lungo termine.

Comunque, sono inclusi di serie su alcune vetture di lusso o su modelli top di gamma di automobili di categoria media, per esempio vetture recenti come la Opel Astra o la Ford Focus. In caso contrario, tali dispositivi sono disponibili come extra e comportano un costo che oscilla tra i 500 e i 3.000 €, o anche di più, se sono inclusi in un pacchetto completo di opzioni aggiuntive.

Ora che sai come funzionano e quanto costano i fari a matrice di LED

