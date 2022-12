Benelli Leoncino 800 Trail 2023 è una moto dalla vocazione tipicamente fuoristradistica, esaltata dal doppio scarico alto e dalla ruota da 19” all’anteriore che va ad arricchire la gamma della Casa di Pesaro con una proposta pensata per sottolineare al massimo l’autenticità

del concept che sta alla base della linea Leoncino. Una due ruote “modern-classic” che si fa sportiva e dinamica, in una evoluzione a tutto tondo, capace però di condividere con la 800 stradale elementi tecnici e stilistici all’avanguardia.

Benelli Leoncino 800 Trail 2023: motore e caratteristiche

Il motore è il bicilindrico quattro tempi, raffreddato a liquido, da 754 cc, proposto anche sulla Leoncino 800, in grado di sprigionare una potenza di 76,2 CV (56 kW) a 8500 giri/min e coppia di 67 Nm (6,8 kgm) a 6500 giri/min, per garantire il massimo della performance e del divertimento anche nel fuoristrada. La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro, doppio corpo farfallato da 43 millimetri di diametro.

La frizione con asservimento di coppia e funzione antisaltellamento è in bagno d’olio, il cambio a 6 velocità. Rispetto alla “sorella” stradale, la ciclistica è stata rivista per poter affrontare al meglio anche i percorsi off-road, dove superare le asperità del terreno. Il telaio è un

traliccio tubolare con piastre in acciaio, capace di garantire maneggevolezza e agilità su strada. Il reparto sospensioni è affidato all’anteriore ad una forcella upside down con steli di 50 mm di diametro, che dai 130 millimetri di escursione nella stradale passa ai 140 millimetri della Trail.

Stesso aggiornamento anche al posteriore, dove troviamo un forcellone oscillante con mono centrale regolabile nel precarico molla e freno idraulico in estensione, che aumenta anch’esso l’escursione ruota (140 mm), alzando così la seduta da 805 millimetri della stradale a 834

millimetri della Trail. A fare la differenza anche la ruota da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, che presentano cerchi a raggi, tubeless, e montano rispettivamente pneumatici tassellati Pirelli Scorpion STR da 120/70 e da 170/60.

Impianto frenante condiviso con la Leoncino 800, garanzia di massima sicurezza, con un doppio disco anteriore semiflottante di 320 mm di diametro e pinza radiale a quattro pistoncini, e dal disco posteriore di 260 mm di diametro, con pinza a doppio pistoncino.

Stile ricercato e design all’avanguardia per Leoncino 800 Trail, che presenta elementi tipicamente da fuoristrada, come il nuovo doppio scarico laterale alto, sviluppato appositamente per questa versione, ma anche la tabella porta numero e paracalore posizionata di lato e realizzata per accentuarne lo spirito off-road.

A donarle quest’anima anche il cupolino alto posizionato sopra il faro anteriore full led, che presenta il tipico elemento ad arco della linea Leoncino. In condivisione con la Leoncino 800, troviamo le linee muscolose e scolpite del serbatoio in acciaio, realizzato per esaltare potenza e dinamicità della moto, dove ritroviamo l’elemento stilistico dell’arco, impreziosito da due bumpers paraserbatoio.

La versione Trail offre inoltre strumentazione all’avanguardia, sempre in TFT, per un cruscotto dal design moderno ed autentico. La sella è pensata per garantire il massimo della comodità anche su percorsi più difficili. Sotto la sella, in continuità con la Leoncino 800, troviamo un fianchetto in alluminio pensato per incastonare il logo Leoncino. Sul parafango il Leone che svetta, tipico della gamma.

Leoncino 800 Trail è disponibile nelle colorazioni grigio e verde al prezzo è di 7.990 € f.c.

