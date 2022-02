Offerte Moto Benelli 2022: la nuova promozione, tutti i prezzi

La nuova promozione valida su tutta la gamma.

Offerte Moto Benelli 2022: la Casa del Leoncino presenta “Easy Rider 2022”, la nuova promozione finanziaria sviluppata in collaborazione con Compass, realizzata per offrire la miglior formula rateale a chi desidera acquistare una nuova moto.

La promozione, valida su tutta la gamma, è in vigore fino al 31 agosto 2022, e offre la possibilità di procedere all’acquisto di un veicolo Benelli approfittando della soluzione che più si adatta alle vostre esigenze, potendo decidere la durata del finanziamento in 24 o 78 mesi.

Al momento della sottoscrizione, sarà infatti possibile avviare il rimborso del finanziamento in 24 mini-rate, e terminata questa prima fase, decidere di saldare interamente la maxi-rata o rifinanziarla in ulteriori 54 mini-rate. Il prezzo del veicolo è bloccato fino alla consegna, escluse le spese d’immatricolazione e di messa in strada.

Offerte Moto Benelli 2022: qui tutti i dettagli per ogni modello in gamma

Tornado Naked T 125: prezzo di listino di 1.990 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 29,33 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 1.465,76 €, rifinanziabile in 54 rate da 33,74€ al mese – TAN FISSO 5,84% TAEG 10,90%.

BN 125: prezzo di listino 2.490 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 36,03 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 1.8030,73 €, rifinanziabile in 54 rate da 41,45 € al mese – TAN FISSO 5,85% TAEG 9,64%.

Leoncino 250 / TRK 251: prezzo di listino 3.490 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 49,42 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 2.560,70 €, rifinanziabile in 54 rate da 56,86 € al mese – TAN FISSO 5,85% TAEG 8,19%.

Imperiale 400: prezzo di listino 3.990 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 56,12 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 2.925,74 €, rifinanziabile in 54 rate da 64,56 € al mese – TAN FISSO 5,85% TAEG 7,73%.

TRK 502 / TRK 502 X: prezzo di listino 5.990 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 82,91 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 4.385,74 €, rifinanziabile in altre 54 rate da 95,38 € – TAN FISSO 5,85% TAEG 6,66%.

Leoncino / Leoncino Trail / 502 C: prezzo di listino 5.990 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 82,91 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 4.385,74 €, rifinanziabile in altre 54 rate da 95,38 € – TAN FISSO 5,85% TAEG 6,66%.

752S: prezzo di listino di 6.990 €.

Formula promozione finanziaria: tua a partire da 96,30 € al mese per 24 mesi – TAN FISSO 2,95% – con maxi-rata finale di 5.115,72 €, rifinanziabile in ulteriori 54 rate da 110,79 € – TAN FISSO 5,85% TAEG 6,35%.

Sali in sella alla tua Benelli con la promozione “Easy Rider 2022”.

