La nuova BMW Motorrad R 1250 GS Ultimate Edition si caratterizza per un’estetica decisamente moderna ed integra una serie di preziose caratteristiche che rendono omaggio a oltre 40 anni di eredità di Spirit of GS.

BMW Motorrad R 1250 GS Ultimate Edition: caratteristiche

Per amplificare l’essenza stessa dello Spirit of GS, la Ultimate Edition nasce dallo stile Triple Black e si fregia di dettagli unici e dedicati grazie ai pacchetti inclusi nella sua configurazione come i pacchetti estetici Shadow I/II, che impreziosiscono la moto grazie alle componenti lavorate dal pieno e rifinite con trattamenti superficiali esclusivi.

Il pacchetto Dynamic affina le qualità sportive della moto, sia su strada che off-road, e offre il massimo in termini di sicurezza. Comprende il Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment), le modalità di guida Pro e il cambio elettro assistito.

Con il pacchetto Touring, anche i viaggi più lunghi sono all’insegna del comfort, del relax e del divertimento. Il pacchetto Touring comprende il Cruise Control, la predisposizione per il navigatore, i paramani ed i supporti borse.

Il pacchetto Comfort rende comode sia la partenza che la marcia anche in caso di freddo, grazie al Keyless Ride e alle manopole riscaldabili; il pacchetto include inoltre l’impianto di scarico cromato.

Grazie al pacchetto Luci la visibilità ottimale, sia attiva che passiva, è garantita, per assicurare in ogni momento il massimo piacere di guida.

La BMW R 1250 GS Ultimate Edition è poi equipaggiata di serie con accessori e optional estetici-funzionali dedicati, che delineano il carattere di questa moto.

Il parabrezza brunito con la sua colorazione scura sottolinea con decisione il look sportivo della moto. Le sue dimensioni corrispondono a quelle della versione di serie e, grazie al rivestimento antigraffio su entrambi i lati, garantisce a lungo una buona visione in presenza di qualsiasi condizione.

Le barre di protezione motore sono realizzate nel caratteristico nero della GS Ultimate. Proteggono efficacemente il motore dai colpi di pietrisco e danni. I cerchi a raggi neri con raggi incrociati sono pienamente compatibili con l’uso fuoristradistico e rendono perfetto il look da fuoristrada. I raggi lucidi in acciaio sono perfettamente integrati con il look della moto.

I potenti fari a Led supplementari garantiscono una migliore visibilità e visuale, aumentando la sicurezza. Offrono una migliore illuminazione della strada con il loro colore chiaro simile alla luce diurna. Il terminale di scarico Akrapovic si presenta completamente in titanio con fondello in carbonio omologato con db-killer.

La R 1250 GS Ultimate Edition è personalizzata fino ai minimi dettagli con badge dedicati grazie al Kit Ultimate, per avere una finitura di classe, esclusiva e non replicabile su altri modelli. La versione Ultimate potrà essere equipaggiata a richiesta con supporti borse per valigie vario o per valigie in alluminio, che non comprese nella configurazione di serie.

Il prezzo chiavi in mano consigliato è 26.900 €, con un vantaggio di oltre 2.000 € rispetto al valore dell’equipaggiamento proposto, e include i costi di immatricolazione, preconsegna, primo tagliando, 4 anni di garanzia BEST4 BMW Motorrad e 5 anni di assistenza stradale Mobile Care.

