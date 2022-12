Caberg Avalon X 2023: il casco integrale di ispirazione sportiva

Caberg Avalon X 2023 è l’integrale dal design di ispirazione sportiva pensato per i più giovani ma non solo, considerando le ricche dotazioni di cui è dotato. La calotta è realizzata in due misure per garantire il massimo comfort e l’equilibrio perfetto tra le dimensioni del casco e la taglia del motociclista a tutto vantaggio del comfort di viaggio.

Caberg Avalon X 2023: le caratteristiche

Avalon X è un casco adatto ai brevi spostamenti urbani ma anche ai più impegnativi percorsi extra urbani, è dotato di visiera antigraffio predisposta per l’inserimento della lente anti appannamento e del visierino parasole Double Visor Tech facile da azionare anche con i guanti attraverso la leva posta sul lato sinistro. Entrambe le visiere sono facilmente removibili senza l’utilizzo di attrezzi per la pulizia o per la sostituzione.

Le abbondanti prese d’aria regolabili presenti nella zona superiore ed inferiore del casco permettono un ottimo ingresso di aria fresca e grazie agli estrattori di aria posti sotto lo spoiler posteriore è garantito un ottimo ricircolo d’aria. L’interno, removibile e lavabile, è realizzato con tessuti e reti traspiranti. Il cinturino è dotato di fibbia micrometrica per una facile regolazione. Avalon X è dotato di sottogola e nasetto entrambi removibili.

Il casco può essere equipaggiato con il comunicatore Caberg Pro Speak Evo o con altro comunicatore in commercio grazie alle sedi presenti all’interno per alloggiare gli altoparlanti. Per garantire il massimo livello di sicurezza, Avalon X ha superato tutti i test previsti dalla normativa ECE 22.06 anche con il comunicatore Caberg Pro Speak Evo installato all’interno del casco.

Oltre alle versioni monocolore nero opaco e bianco, Avalon X è proposto in quattro versioni grafiche e numerose varianti colore: Punk e Track sono le due versioni grafiche più accattivanti e sportive mentre le versioni Optic e Kira sono più classiche ed eleganti.

